Nha khoa Hoa Hồng Phương Đông nhận giải 'The Best of Vietnam 2024'

Hoa Hồng Phương Đông được vinh danh "Top 10 nha khoa tốt nhất nước" nhờ hoạt động hiệu quả, tại sự kiện "The Best of Vietnam 2024" ở TP HCM, ngày 24/8.