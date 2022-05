Nhà Kardashian đi ăn cưới Kourtney

Trong sự kiện, nhà gái gồm cô dâu, các chị em gồm Kim, Khloe, Kendall, Kylie và mẹ của họ - bà Kris Jenner - đều diện các thiết kế của Dolce & Gabbana. Kourtney mặc váy đen bó sát, cúp ngực, ngắn ngang đùi, kèm khăn voan. Trước đó, cả hai làm lễ cưới ở Santa Barbara hôm 15/5. Khi ấy, Kourtney cũng diện váy cưới tương tự màu trắng. Ảnh: GC Images



Kourtney Kardashian và Travis Barker bị đồn hẹn hò từ tháng 2/2019, Cặp sao công khai mối quan hệ vào dịp lễ Tình nhân năm 2021. Cuối năm ngoái, Travis Barker cầu hôn Kourtney trong một chuyến du lịch ở bang California, trước sự chứng kiến của gia đình người đẹp. Kourtney sinh năm 1979, nổi tiếng khi tham gia chương trình truyền hình thực tế "Keeping Up With The Kardashian" cùng gia đình. Travis Barker sinh năm 1975, nổi tiếng với vai trò chơi trống trong ban nhạc rock Blink-182.