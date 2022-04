Chị gái Kim Kardashian cưới

MỹKourtney Kardashian - chị gái tỷ phú Kim Kardashian - cùng nhạc công Travis Barker bất ngờ làm đám cưới tại một nhà nguyện ở Las Vegas.

Theo TMZ, cặp sao quyết định tổ chức lễ cưới sau khi cùng đến Las Vegas dự lễ trao giải Grammy hồi cuối tuần. Đám cưới diễn ra khoảng 1h sáng 4/4, vài giờ sau sự kiện kết thúc. Một người hóa trang "ông hoàng rock & roll" Elvis Presley làm lễ. Cặp sao không cho phép nhà nguyện chụp ảnh sự kiện. Họ dự kiến tổ chức thêm một buổi lễ trang trọng hơn để ăn mừng với gia đình và bạn bè.

Kourtney Kardashian (trái) và Travis Barker tại lễ trao giải Grammy 2022. Ảnh: Harper's Bazaar

Đám cưới là lần đầu Kourtney Kardashian trao lời thề ước. Trước đó, cô hẹn hò ngôi sao truyền hình Scott Disick nhiều năm nhưng không kết hôn. Travis Barker từng qua hai đời vợ. Nhạc công cưới Melissa Kennedy năm 2002 nhưng ly dị sau chín tháng. Sau đó, anh kết hôn người mẫu Shanna Moakler năm 2004, chia tay sau hai năm.

Kourtney Kardashian và Travis Barker nhiều lần bị đồn hẹn hò trong quá khứ. Tháng 2/2019, cặp sao từng bị bắt gặp đi ăn tối tại Los Angeles nhưng phủ nhận chuyện tình cảm. Người hâm mộ phát hiện họ thường xuyên tán tỉnh nhau trên mạng xã hội. Đầu năm 2021, Barker bình luận biểu tượng một đóa hoa hồng dưới bức ảnh chân dung của Kourtney trên Instagram. Cặp sao công khai mối quan hệ vào dịp lễ Tình nhân một tháng sau đó. Cuối năm ngoái, Travis Barker cầu hôn Kourtney trong một chuyến du lịch ở bang California, trước sự chứng kiến của gia đình người đẹp.

Kourtney Kardashian - Travis Barker đính hôn Khung cảnh đính hôn của Travis Barker - Kourtney Kardashian. Video: TMZ

Kourtney Kardashian, sinh năm 1979, nổi tiếng khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians cùng gia đình. Cô có nhiều show riêng và thu hút hơn 168 triệu người theo dõi trên Instagram. Travis Barker, sinh năm 1975, nổi tiếng với vai trò chơi trống trong ban nhạc rock Blink-182.

Phương Mai (theo TMZ)