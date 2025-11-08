Nhà hàng với 'mâm cơm mẹ nấu' hút khách ở Đức

Mâm cơm Việt với thịt rang cháy cạnh, cà pháo, canh cua nấu tại nhà hàng Nampan ở thủ đô nước Đức thu hút nhiều thực khách bản địa đến thưởng thức.

Nhà hàng Nampan nằm trên đường Oranienburger, do anh Trịnh Đình Tuân, 43 tuổi, quê Hưng Yên, làm chủ. Năm 2020, anh Tuân mua lại nhà hàng này từ một người Italy, ban đầu phục vụ món Á - Nhật.

Tuy nhiên, nhận thấy thực đơn nếu chỉ quanh quẩn vài món quen, khách sẽ nhanh chán, anh quyết định thay đổi. Đầu năm 2025, anh cùng quản lý Võ Tá Lực loại bỏ các món Nhật, chuyển hướng phục vụ mâm cơm truyền thống của Việt Nam.

"Tôi muốn thực khách Đức và quốc tế không chỉ ăn ngon mà còn hiểu thêm về văn hóa Việt qua bữa cơm gia đình", anh Tuân nói.

Mâm cơm miền Bắc tại nhà hàng Nampan. Ảnh: NVCC

Để tái hiện chân thực không gian ẩm thực Việt, anh Tuân dành nhiều tháng tìm mua mâm nhôm, bát đũa đúng kiểu, đặt riêng gốm sứ từ Bát Tràng mang sang. Nhà hàng cũng tạo dựng không gian mang đậm nét quê hương với những bình gốm cắm lá chuối, tranh vẽ bữa cơm gia đình Việt và sử dụng âm nhạc truyền thống vùng Bắc Bộ, cung đình Huế.

Thực đơn được chia theo ba miền. Mâm cơm miền Bắc có thịt ba chỉ rang cháy cạnh, đậu phụ sốt cà chua, thịt quay giòn bì, canh cua, rau muống xào tỏi, cà pháo, dưa cải và lạc rang. Miền Trung có cá thu kho, thịt kho tàu, canh cải cúc thịt băm. Miền Nam thiên vị ngọt béo với cá bông lau kho tộ, gà kho gừng và canh chua cá bông lau.

Ngoài ra, cuối tháng nhà hàng có mâm cơm tổng hợp gồm kho quẹt, sườn xào chua ngọt, canh bầu nấu tôm và rau luộc.

Anh Tuân cho biết, các đầu bếp là người Việt. Để chuẩn bị một mâm cơm đủ món, bếp bắt đầu đỏ lửa trước 3-4 tiếng. Các món kho như cá, thịt được nấu từ tối hôm trước để đảm bảo độ mềm và thấm gia vị.

Nguyên liệu được mua tại các khu chợ châu Á ở Berlin. Một số món như cà muối, dưa cải hay kho quẹt được đầu bếp tự làm theo công thức riêng.

"Các món ăn được giữ đúng hương vị Việt, chỉ nêm thêm một chút muối khi phục vụ để phù hợp khẩu vị của thực khách Đức vốn ăn mặn hơn", anh Tuân chia sẻ.

Trước khi ra mắt vào tháng 6/2025, đội ngũ đã thử nghiệm hàng chục công thức, mời bạn bè nếm thử và điều chỉnh để đạt hương vị "chuẩn cơm nhà".

Nhiều khách Việt đến quán bất ngờ vì hương vị gần như ở nhà. Chị Đặng Mai Hồng, sống tại Hamburg, cách Berlin gần 300 km, đã cùng chồng bắt tàu đến Nampan sau khi tình cờ thấy trên mạng xã hội.

"Các món ăn ở đây nấu đúng vị Việt. Ngoài thịt quay giòn bì, tôi thích nhất là cà và dưa muối vì đã lâu lắm rồi chưa được ăn", chị Hồng nói và cho biết hương vị quen thuộc khiến chị nhớ Hà Nội.

Theo chủ quán, ban đầu nhiều khách Đức lúng túng khi dùng đũa, nhưng nhanh chóng hòa vào không khí, cùng xới cơm, trò chuyện như trong một bữa ăn gia đình.

Mỗi ngày, quán phục vụ khoảng 20-30 mâm cơm, với giá 45-65 euro (khoảng 1,4-1,6 triệu đồng) cho 2-3 người. Gần một nửa khách là người nước ngoài.

"Nhiều thực khách Đức trở thành khách quen vì yêu thích hương vị món ăn và không gian ấm cúng của nhà hàng", anh Tuân cho biết. Anh khẳng định muốn quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam "chuẩn vị", không lai căng.

Hai khách người Đức thường xuyên dùng cơm Việt tại nhà hàng. Ảnh: NVCC

Anh Tuân đã trải qua hơn 20 năm lập nghiệp ở Đức, bắt đầu làm công nhân nhà máy thực phẩm vào năm 2006. Năm 2008, anh thử mở quán ăn Việt nhưng vắng khách, phải đóng cửa sau vài tháng. Những năm tiếp theo, anh làm phụ bếp tại nhiều nhà hàng để tích lũy kinh nghiệm, trước khi mở nhà hàng Phố Cổ (chuyên món Á) vào năm 2017.

Ngoài mâm cơm gia đình, Nampan cũng phục vụ các món quen thuộc như phở, bún riêu bề bề và bún đậu mắm tôm. Nhà hàng mở cửa theo hai khung giờ: 11h30-14h30 và 17h-23h.

Anh Tuân cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện thực đơn, nâng cao chất lượng món ăn. "Mâm cơm Việt là biểu tượng của sự đoàn viên. Tôi muốn người Đức, người châu Âu cảm nhận được sự ấm áp, sẻ chia đó qua từng món ăn", anh nói.

Tuấn Anh