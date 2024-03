Nhà hàng TP HCM bốn năm liền vào top 50 ngon nhất châu Á

Nhà hàng tại quận 1 - đại diện duy nhất của Việt Nam - lần thứ tư liên tiếp được vinh danh tại giải thưởng Asia's 50 Best Restaurants năm 2024.

Trong lễ trao giải Asia's 50 Best Restaurants 2024 - 50 nhà hàng tốt nhất châu Á - tại Seoul, Hàn Quốc ngày 26/3, Anan Saigon là nhà hàng Việt Nam duy nhất được vinh danh, ở vị trí thứ 48. Đây cũng là nhà hàng đầu tiên ở TP HCM nhận một sao Michelin vào năm 2023.

Thực đơn tại nhà hàng được phát triển từ những món Việt bình dân dọc ba miền, làm mới trong cách chế biến, trang trí. Trả lời VnExpress ngày 27/3, đầu bếp Peter Cường Franklin, chủ nhà hàng, cho biết đây là lần thứ 4 liên tiếp Anan Saigon được xướng tên trong danh sách 50 nhà hàng tốt nhất châu Á.

Peter cho biết những món ăn tại nhà hàng của ông thường được biết đến là "fusion cuisine" (ẩm thực kết hợp), nhưng ông thích gọi là phong cách nấu ăn Việt Nam mới hay ẩm thực mới.

Đầu bếp Peter Cường Franklin, chủ nhà hàng Anan Saigon, sơ chế món ăn trước giờ mở cửa. Ảnh: Bích Phương

Một số món nổi bật của nhà hàng có thể kể đến món cua Cà Mau kết hợp với nhiều nguyên liệu độc đáo như nhím biển (Bafun uni), bưởi đỏ, hành phi và nước sốt từ đầu tôm, cocktail vị phở, chả cá Lã Vọng mini hay bánh xèo taco.

Peter cho hay các món ăn không mất gốc vì hương vị như nguyên bản, nguyên liệu lấy từ địa phương. Để sáng tạo một món mới, Peter thường đến tận nơi ăn món gốc, tìm hiểu văn hóa địa phương để món ăn làm ra vẫn giữ được yếu tố truyền thống.

"Tôi chỉ tạo ra một phong cách ẩm thực Việt Nam mới, có thể hòa nhập với thế giới. Từ những món ăn bình dân trở thành món cao cấp, mới mẻ, đem đến trải nghiệm thú vị cho thực khách", Peter chia sẻ.

Món cua Cà Mau của nhà hàng ở TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Quán quân năm nay là Sézanne ở Tokyo, Nhật Bản. Nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn Pháp kết hợp phong cách ẩm thực châu Á. Top 50 còn có 8 nhà hàng khác ở Nhật Bản, 14 nhà hàng ở Trung Quốc, Singapore (9), Thái Lan (8), Hàn Quốc (4), Ấn Độ (3), Philippines (1) và Indonesia (1). Phần lớn nhà hàng trong danh sách đều ở dạng cao cấp.

The World's 50 Best Restaurants (50 nhà hàng tốt nhất thế giới) là giải thưởng thường niên do công ty truyền thông William Reed có trụ sở tại Anh khởi xướng năm 2002, được đánh giá uy tín trong lĩnh vực du lịch, với sự tham gia chấm điểm của hơn 300 nhà phê bình, đầu bếp, chủ nhà hàng, chuyên gia ẩm thực khắp thế giới. Asia's 50 Best Restaurants (50 nhà hàng tốt nhất châu Á) là một hạng mục của giải thưởng. Một số tiêu chí bình chọn gồm trải nghiệm ăn uống tại nhà hàng, các món ăn đáp ứng được khẩu vị từ khách bình dân đến cao cấp, làm nổi bật sự tinh tế và phức tạp của các nền văn hóa ẩm thực và mang tính xu hướng.

Bích Phương (Theo The World's 50 Best Restaurants)