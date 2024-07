Nhà hàng 'thuần Việt' giữa phố Tây Sài Gòn được Michelin gọi tên

Gỏi hến quả vả là món miền Trung. Đầu bếp cho hay khâu quan trọng nhất khi làm món này là sơ chế hến tỉ mỉ, nếu không dễ đọng sạn. Hến mua về phải đãi sạch, sau khi rửa qua nước sẽ được xào chung với gốc ngò rí và củ nén dậy mùi thơm.

Phần hến xào chín được đem trộn với quả vả - loại quả họ sung nhưng kích thước to hơn, vị chát hơn. Khi chế biến cần chọn quả vả non có ruột trắng. Quả già thường cứng. Gỏi hến quả vả được trộn mắm nêm và nước cốt me giúp giảm độ chát, ăn kèm với bánh đa mè.