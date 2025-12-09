Nhà hàng Ơi Nha Trang mang ẩm thực Á Âu đến phố biển

Giữa lòng thành phố biển năng động, nhà hàng Ơi Nha Trang đang là điểm đến yêu thích của du khách trong nước, quốc tế cũng như người dân bản địa. Nhìn từ bên ngoài, nhà hàng nổi bật với tông màu cam đất hoài cổ với khoảng sân vườn xanh mát.
Tinh thần chủ đạo của Ơi Nha Trang được xây dựng dựa trên ý tưởng về một thực đơn giao thoa, phản ánh nhịp sống hiện đại và sự đa dạng văn hóa của thành phố Nha Trang - nơi ngày càng được nhiều người từ khắp Việt Nam cũng như thế giới chọn an cư. Nhà hàng mong muốn thực khách không cần phải đi xa, vẫn có thể thưởng thức những món ngon trứ danh của ẩm thực Việt Nam và thế giới với hương vị quen thuộc được biến tấu mới mẻ.
Điểm nổi bật của nhà hàng là đội ngũ đầu bếp giàu kinh nghiệm, am tường cả kỹ thuật chế biến món Á và món Âu. Các đầu bến được tuyển chọn đều có kinh nghiệm nên nhạy bén trong việc điều chỉnh hương vị và sáng tạo trình bày.
"Bí quyết thành công của chúng tôi đến từ việc kết hợp những nguyên liệu tươi ngon nhất của vùng biển Nha Trang, đồng bằng và núi rừng Việt Nam, với các loại gia vị đặc trưng từ nhiều nền văn hóa. Các món Việt được nêm nếm bằng những loại mắm muối nổi tiếng của Nha Trang, mắm nêm Đà Nẵng, Thanh Hóa hay tiêu, ớt, mắc khén... Món Thái giữ chuẩn vị nhờ các gia vị tẩm ướp nhập khẩu từ Thái Lan. Trong khi đó, các món Âu lại đặc sắc với sự góp mặt của phô mai, rượu vang, dầu ô liu và thảo mộc truyền thống", đại diện nhà hàng cho biết.
Nếu muốn khám phá ẩm thực Việt Nam, thực khách đến đây nên thử món lẩu cá thát lát khổ qua. Vị ngọt thanh của thịt cá thát lát dai mềm hòa quyện với vị đắng dịu của khổ qua giúp xua tan mọi mệt mỏi. Ngoài ra, những món ăn sáng truyền thống như bún bò Huế, mỳ Quảng, phở bò, bánh cuốn hay bánh mỳ cũng phục vụ thực khách hàng ngày.
Đặc biệt, món gỏi ba khía được xem như là món "phải thử" khi đến đây, với sự kết hợp giữa vị chua cay mặn ngọt của ba khía tươi và sự thanh mát, giòn tan của các loại rau củ, để lại dư vị tê cay khi ăn.
Với ẩm thực Thái Lan, món nạc nọng nướng xốt me được nhà hàng chế biến công phu. Từng miếng thịt có tỷ lệ mỡ nạc lý tưởng, thơm lừng mùi than hồng, khi chấm cùng xốt me chua cay đặc trưng có thể dễ dàng làm hài lòng khẩu vị người dùng. Bên cạnh đó, các món ăn sáng tạo như cá chim nướng ngũ sắc hay heo tộc nướng dùng kèm gỏi chua cay cũng mang đến những hương vị đặc biệt.
Món cơm chiên trái thơm cũng là điểm nhấn thú vị với hạt cơm vàng óng, tơi xốp, quyện trong vị ngọt của tôm tươi và chút bùi lạ miệng của nho khô, hạt điều.
Thực đơn món Âu với bít tết nướng than được chế biến vừa chín tới, ăn cùng xốt BBQ được nhiều thực khách lựa chọn.
Mỗi cuối tuần, không gian Ơi Nha Trang sống động với các buổi biểu diễn âm nhạc.
"Tại nhà hàng, mỗi món ăn không chỉ đơn thuần mang hương vị, còn là một câu chuyện văn hóa. Chúng tôi giữ nhịp sống rộn ràng của phố biển cùng với văn hóa truyền thống của Việt Nam, tạo ra một không gian độc đáo, nơi hội tụ của hương vị, ký ức và trải nghiệm, khiến bất kỳ ai ghé qua cũng cảm thấy khó quên", đại diện nhà hàng nói.
Thanh Thư
Ảnh: Ơi Nha Trang