Nhà hàng Ơi Nha Trang mang ẩm thực Á Âu đến phố biển

Nếu muốn khám phá ẩm thực Việt Nam, thực khách đến đây nên thử món lẩu cá thát lát khổ qua. Vị ngọt thanh của thịt cá thát lát dai mềm hòa quyện với vị đắng dịu của khổ qua giúp xua tan mọi mệt mỏi. Ngoài ra, những món ăn sáng truyền thống như bún bò Huế, mỳ Quảng, phở bò, bánh cuốn hay bánh mỳ cũng phục vụ thực khách hàng ngày.

Đặc biệt, món gỏi ba khía được xem như là món "phải thử" khi đến đây, với sự kết hợp giữa vị chua cay mặn ngọt của ba khía tươi và sự thanh mát, giòn tan của các loại rau củ, để lại dư vị tê cay khi ăn.