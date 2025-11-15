Nhà hàng ở Thái Lan bất ngờ gây sốt vì bị ngập

Nhà hàng Thái Lan bị ngập nước bỗng trở thành hiện tượng mạng với hình ảnh khách xắn quần, ngồi ăn trong cảnh nước ngập đến đầu gối, xung quanh là cá sông bơi.

Pa Jit, nhà hàng ven sông nằm ở tỉnh Nakhon Pathom, miền trung Thái Lan những ngày đầu tháng 11 chật kín khách. Mọi người đến để trải nghiệm dịch vụ có một không hai khi dùng bữa ăn ngay giữa dòng nước lũ, bao quanh là từng đàn cá sông bơi lội.

Hình ảnh khách ngồi ăn dưới làn nước nâu đục nhanh chóng lan truyền trên mạng, thu hút khách đổ đến. Nhiều thực khách nhí còn ném đồ ăn xuống nước để thu hút cá, ngồi cười thích thú trong khi nhân viên lội nước để bê từng tô súp cá, mì gà tới bàn.

Thực khách ngồi ăn tại quán Ja Pit. Ảnh: SCMP

Chomphunuth Khantaniti, 29 tuổi, sống trong tỉnh, đến ăn cùng chồng và con trai. Cô nói rằng khi nghe tin, cô không thể bỏ lỡ. "Khi bọn trẻ nhìn thấy cá, chúng ít quấy hơn", cô chia sẻ còn Bella Windy, 63 tuổi, tìm đến nhà hàng vì muốn cảm nhận đàn cá rỉa nhẹ vào chân.

Chủ quán Pornkamol Prangprempree cho biết mở nhà hàng Pa Jit cách đây 30 năm, nằm cạnh sông cách Bangkok 30 km. Nhà hàng bị ngập lần đầu cách đây 4 năm. Pornkamol nói từng rất lo lắng vì sợ vắng khách, nhưng sau đó một khách đăng lên mạng hình ảnh cá xuất hiện, từ đó khách ngày càng đông.

Khách cho cá sông ăn tại quán. Ảnh: AP

Hiện tại, nước lũ giúp doanh thu nhà hàng tăng mạnh, từ 10.000 baht (310 USD) lên 20.000 baht (620 USD) mỗi ngày. Pa Jit dự kiến quán còn ngập thêm vài tuần nữa do thủy triều dâng và Thái Lan vẫn đang trong cuối mùa mưa.

Nước lũ mang lại điều may mắn bất ngờ cho Pa Jit nhưng lại gây thiệt hại nặng cho nhiều khu vực khác của Thái Lan. Từ cuối tháng 7 đến nay, theo số liệu của Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai, 12 người đã thiệt mạng và hai người mất tích vì lũ lụt.

Anh Minh (Theo SCMP)