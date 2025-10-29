Nhà hàng ở Nhật Bản bị chỉ trích vì đuổi khách mặc 'áo ba lỗ'

Hai du khách Trung Quốc cáo buộc chủ một nhà hàng nổi tiếng ở Kobe (Nhật Bản) đuổi họ về vì trang phục "hở hang", làm dấy lên tranh cãi về phân biệt đối xử và xung đột văn hóa.

Sự việc xảy ra cuối tháng 8, khi một blogger Trung Quốc (giấu danh tính) cùng bạn đến dùng bữa tại nhà hàng Baan Thai Market ở Kobe. Ngay khi bước vào, họ bị chủ quán buông lời khiếm nhã: "Hết hè rồi, không cần phải ra đường như đang cởi trần nữa".

Nữ du khách cho biết cô mặc áo thể thao phối với quần dài, trang phục hoàn toàn bình thường và lịch sự. Tuy nhiên, khi họ đang ăn, quản lý và nhân viên bất ngờ tiến đến, giật đũa, dọn đĩa và mang hết đồ ăn đi mà không hỏi họ đã dùng xong hay chưa.

Hai khách Trung Quốc ở nhà hàng Nhật Bản hồi cuối tháng 8/2025. Ảnh: Yating Yang

"Khi tôi ra quầy tính tiền và hỏi giá, người quản lý hoàn toàn phớt lờ, chỉ liếc lên màn hình máy tính như ra hiệu tự kiểm tra", nữ du khách nói.

Sau đó, cô tìm trên Google Maps và phát hiện có nhiều đánh giá tiêu cực về nhà hàng, trong đó không ít người phản ánh từng bị phân biệt đối xử bởi cùng người quản lý này. "Số lượng bình luận tiêu cực thật đáng kinh ngạc," cô viết.

Bài chia sẻ của cô trên mạng xã hội Trung Quốc thu hút hàng nghìn lượt thích. Nhà hàng Thai Market được chấm 3,6 sao trên Google và 3,5 sao trên TripAdvisor, nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một số thực khách khen đồ ăn chuẩn vị Thái, chủ quán hài hước và không khí thân thiện, trong khi nhiều người khác phàn nàn về thái độ thô lỗ, hành vi phân biệt đối xử và có dấu hiệu kỳ thị.

Một tài khoản cho biết bị đuổi ra ngoài vì xịt nước hoa, trong khi người khác kể rằng khi đi cùng bạn Nhật, chủ quán tỏ ra rất niềm nở, nhưng ngay khi nghe tiếng Trung, thái độ lập tức trở nên gay gắt.

Quản lý đứng trước nhà hàng Thái Baan Thai Market, ở Kobe, Nhật Bản. Ảnh: 163.com.

Nhật Bản hiện vượt qua Thái Lan để trở thành điểm đến nước ngoài được du khách Trung Quốc ưa chuộng nhất, nhờ chính sách visa nới lỏng, đồng yên yếu và xu hướng du lịch ẩm thực ngày càng phổ biến.

Sau vụ việc, nhiều cư dân mạng Nhật lên tiếng chỉ trích hành vi của chủ quán và bênh vực du khách. "Người quản lý đó thật thô lỗ, danh tiếng tệ từ lâu rồi", một người bình luận. Người khác viết: "Vấn đề không phải ở trang phục. Ông ta đổi thái độ ngay khi biết họ là người Trung Quốc".

Một ý kiến khác cho rằng: "Phân biệt đối xử chỉ khiến hình ảnh quốc gia xấu đi. Ông ta không hiểu rằng việc kinh doanh của mình phụ thuộc vào du khách".

Trên mạng xã hội Trung Quốc, sự việc cũng gây phản ứng. Một tài khoản bình luận: "Nếu ai đó nói với bạn 'hết hè rồi, không cần ra đường như cởi trần nữa', cách tốt nhất là đứng dậy bỏ đi. Không lý gì phải nhịn nhục khi mình là người trả tiền".

Theo nhiều cẩm nang du lịch Nhật Bản, quy tắc trang phục (dress code) ở quốc gia này, ngay cả ở các quán ăn bình dân, thường yêu cầu sự chỉn chu. Việc mặc trang phục thể thao, áo ba lỗ (tank top) hoặc quần áo bị cho là "hở hang" ở nơi công cộng có thể bị xem là không phù hợp.

Tuy nhiên, các quy tắc ngầm này thường được linh động với khách du lịch nước ngoài. Nhiều ý kiến cho rằng ngay cả khi trang phục của du khách không phù hợp, phản ứng của chủ quán là thái quá và thiếu chuyên nghiệp.

Tuấn Anh