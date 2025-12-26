Nhà hàng gây tranh cãi vì cho phép chó cưng ăn trên bàn

Chủ nhà hàng Ko-Ya tại Bangkok cho rằng việc phục vụ thú cưng tại bàn nhằm cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng dù có nhiều lo ngại về lây nhiễm bệnh.

Ngày 23/12, video chó liếm đồ ăn từ đĩa trên bàn ăn của khách ở nhà hàng tại Thái Lan gây tranh cãi trên nhiều nền tảng. Nhiều ý kiến cho rằng động vật ngồi gần bàn ăn có thể gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nhà hàng trong video là Ko-Ya, nằm tại Bangkok, nổi tiếng là địa điểm thân thiện với thú cưng. Chủ quán cho biết chính sách này được áp dụng theo yêu cầu của khách, bởi nhiều người coi thú cưng như thành viên trong gia đình và muốn được dùng bữa cùng chúng.

Ko‑Ya cho biết bát đĩa và dụng cụ ăn cho thú cưng được tách riêng, rửa ở nhiệt độ cao và thực phẩm cho chó được chuẩn bị theo tiêu chuẩn riêng, đảm bảo vệ sinh. Việc cho thú cưng ăn cùng bàn là tùy chọn. Khách không muốn chia sẻ bàn có thể chọn khu vực khác. Nhà hàng cũng vệ sinh bàn ghế và khử trùng khuôn viên đều đặn.

Nhiều người lo ngại chó có thể mang vi khuẩn hoặc ký sinh trùng, ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng việc chia sẻ bữa ăn với thú cưng là hình ảnh thân thiện, phản ánh mối quan hệ gần gũi giữa con người và động vật.

Trên thế giới, mô hình nhà hàng thân thiện với thú cưng không hiếm, nhưng cách áp dụng khác nhau. Ở Mỹ và Canada, nhiều quán cà phê và nhà hàng cho phép chó đi cùng chủ, thường ở khu vực ngoài trời.

Chuỗi đồ ăn nhanh Shake Shack ở Mỹ cung cấp menu "Woof" dành cho chó, bao gồm món ăn nhẹ và đồ uống phiên bản nhỏ cho thú cưng. Tại thành phố Portland, bang Oregon, Mỹ, quán Tin Shed Garden Cafe được xem là một trong những địa điểm thân thiện với chó (dog-friendly restaurant) nổi tiếng, có sân ngoài trời rộng rãi và thực đơn riêng cho thú cưng.

Ở châu Âu, các thành phố như Berlin hay Rome cũng xuất hiện nhiều nhà hàng thân thiện với thú cưng, nơi thú cưng được phép ở bên cạnh chủ, uống nước và đôi khi nhận đồ ăn nhẹ, nhưng hiếm khi được đặt lên bàn ăn chung với khách.

Tại châu Á như ở Singapore hay Hong Kong, nhiều quán cho phép thú cưng đi cùng chủ, chủ yếu ngồi tại khu vực ngoài trời. Một số nơi có chỗ riêng để phục vụ nước và đồ ăn nhẹ cho chó.

Trường hợp của nhà hàng Ko-Ya phản ánh xu hướng nhà hàng thân thiện với thú cưng đang lan rộng tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, cách triển khai giữa các nơi có sự khác biệt.

Phần lớn địa điểm chỉ cho phép chó ở cạnh chủ, chủ yếu tại khu vực ngoài trời và có thực đơn riêng, trong khi việc cho thú cưng ăn chung bàn với khách vẫn hiếm và gây tranh cãi. Điều này phản ánh sự cân nhắc giữa mong muốn cá nhân hóa trải nghiệm ẩm thực và yêu cầu về vệ sinh, an toàn thực phẩm, không chỉ ở Thái Lan mà trên phạm vi quốc tế.

Các chuyên gia và tổ chức quốc tế có nhiều khuyến cáo về rủi ro sức khỏe khi để thú cưng tiếp xúc với khu vực ăn uống. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cảnh báo thú cưng có thể mang các mầm bệnh zoonotic như Salmonella, E. coli, Campylobacter và ký sinh trùng. Khuyến cáo người nuôi rửa tay sau khi chạm thú cưng và tránh để chúng liếm mặt hoặc vết thương.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng các bệnh lây từ động vật chiếm hơn 60% bệnh truyền nhiễm ở người, cảnh báo nguy cơ lây lan qua bề mặt, nước bọt hay phân. Nhiều nghiên cứu y tế công cộng cũng ghi nhận rằng rủi ro sức khỏe cho con người sẽ thấp nếu nhà hàng áp dụng vệ sinh nghiêm ngặt, nhưng vẫn cần tránh để thú cưng tiếp xúc trực tiếp với thức ăn hoặc bát đĩa của khách.

