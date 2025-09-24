'Nồi chim trời om khế giá 500.000 đồng'

Nếu xử phạt 5 triệu đồng người bán và người ăn 'nồi chim om khế giá 500.000 đồng', có dẹp được nạn tận diệt chim trời?

"Nhà tôi trồng mấy cây hồng xiêm chỉ để cho chim tự nhiên đến ăn, vui lắm. Tình còn rải thêm gạo cho bọn chim sâu, các loại chim dạng người xuống sân ăn.

Nhìn những người bẫy chim tự nhiên tôi rất bực mình. Nên có luật nghiêm, ví dụ: quán bán 'nồi chim om khế giá 500.000' thì phạt 5 triệu người nấu và người ăn, còn người bắt chim, nếu nhỡ bắt thì phạt gấp 100 lần giá trị... không làm ngay thì bầu trời này chả còn con chim nào bay".

Độc giả Thu Hà Nội cho rằng nên có mức xử phạt đủ sức răn đe để bảo vệ chim, cò hoang dã. Bình luận này xuất phát từ vấn nạn tận diệt chim trời. Chim hoang dã sau khi bị đánh bẫy được thương lái và chủ quán thu mua nhanh chóng.

Tại các nhà hàng, chim trời được coi là đặc sản, luôn có khách sẵn sàng chi tiền. Một đĩa thịt chim rang giá hơn 200.000 đồng, nồi chim om khế giá 500.000 đến gần một triệu đồng. Lợi nhuận hấp dẫn khiến nhiều cơ sở lén lút gom hàng về phục vụ.

Đây là một ví dụ cho thấy nạn săn bắt, buôn bán chim trời diễn ra nhiều năm qua bất chấp lệnh cấm do lợi nhuận lớn, nhu cầu tiêu thụ cao và khó khăn trong kiểm soát.

Trong khi đó, một số độc giả thắc mắc, xét về hương vị, thịt chim trời không hấp dẫn, vì sao nhiều người lại tìm ăn. Độc giả trinhviethan nói: "Tôi thấy thịt cò tanh, chẳng có bao nhiêu thịt. Nếu ai thích gặm xương thì ăn gà ngon hơn".

Trong khi đó, độc giả VN đặt vấn đề về chất lượng, rủi ro sức khỏe khi ăn thịt động vật hoang dã: "Ở dọc đường về miền Tây, tôi thấy rất nhiều chỗ bán chim hoang dã.

Theo tôi, nếu không bắt được người săn thì phạt nặng người bán, không ai dám mua chim săn bắt nữa thì họ tự bỏ nghề.

Chúng ta nên tuyên truyền nhiều hơn về bảo vệ và rủi ro khi ăn thịt chim và động vật hoang dã, đăng poster ngay kế các khu vực nhà hàng làng xã. Dạy trẻ từ nhỏ về việc bảo vệ động vật và thay đổi từ từ theo thế hệ".

Ông Trần Ngọc Quyền, Hạt trưởng Kiểm lâm Diễn Châu, cho biết theo Nghị định 35/2019, hành vi săn, bẫy, giết chim hoang dã có thể bị phạt hành chính từ 500.000 đồng đến 10 triệu đồng, tùy số lượng loài và mức độ vi phạm. Điều 234 Bộ luật Hình sự quy định nếu săn bắt, giết, buôn bán động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB, II có thể bị khởi tố, mức phạt cao nhất đến 7 năm tù.

Hữu Nghị tổng hợp