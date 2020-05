Nhà giàu thế giới du lịch bằng cách nào?

"Riêng tư" là điều mọi người hay nói đến nhất về xu hướng du lịch hiện nay, nhưng nó cũng là sự xa xỉ tột cùng trong Covid-19.

Mặc dù các chuyến du lịch giảm nhưng mong muốn đi du lịch khắp thế giới của người dân chưa bao giờ ngừng lại. Do đó, câu hỏi được nhiều người đặt ra nhất thời điểm này chính là: đi đâu để có được kỳ nghỉ an toàn nhất? Câu trả lời chính là: hãy sở hữu một hòn đảo của riêng mình.

Misty Belles, người đứng đầu phòng Quan hệ Công chúng Toàn cầu cho mạng lưới du lịch xa xỉ Virtuoso, cho biết: "Chúng tôi dự đoán giãn cách xã hội sẽ kéo dài lâu hơn so với việc đóng cửa biên giới. Nhìn chung, mọi người vẫn muốn tránh xa người khác, ngoại trừ gia đình, những người bạn thân nhất của họ. Và một hòn đảo tư nhân, riêng biệt là nơi hoàn hảo để đáp ứng điều đó".

Bao nguyên một hòn đảo tư nhân để nghỉ dưỡng nhằm đảo bảo an toàn, hạn chế tối đa sự lây lan nCoV đang là điều được giới nhà giàu lưu tâm. Ảnh: Courtesy Private Islands.

Trong khi các chuyến du lịch trên thế giới vẫn giảm mạnh vì đại dịch, nhu cầu về các hòn đảo tư nhân lại gia tăng. Các nhà môi giới và chuyên gia du lịch cho biết từ tháng 3, họ đã chứng kiến số lượng những người đi tìm mua hoặc thuê các hòn đảo tư nhân, riêng biệt khắp thế giới đang tăng lên. Điều đó chứng mình rằng ngày càng có nhiều người quan tâm đế việc trốn thoát khỏi đại dịch và tới một hòn đảo chỉ dành cho riêng họ, bạn bè, gia đình và không có người xa lạ.

Jack Ezon, người sáng lập công ty tư vấn du lịch sang trọng ở New York, Embark Beyond Travel, cho biết: "Trong thế giới khi Covid-19 xuất hiện, riêng tư hay sở hữu tư nhân là từ thông dụng trong du lịch. Khách hàng của chúng tôi nói rằng điều họ quan tâm đầu tiên là muốn cảm thấy an toàn, thoải mái".

Khách hàng của Ezon cho biết, họ muốn thuê những hòn đảo dễ tiếp cận như Musha Cay hay Necker. Musha Cay là đảo tư nhân nằm trong quần đảo Exuma Cay thuộc Bahamas, là tài sản của ảo thuật gia người Mỹ David Copperfield. Đảo cách Great Exuma, nơi nghỉ dưỡng của giới nhà giàu toàn cầu, 45 phút di chuyển bằng thuyền và có 12 phòng ngủ trải rộng trên 5 ngôi nhà. Du khách tới đây có thể tham gia các hoạt động giải trí như chèo thuyền, lướt ván, câu cá, lặn biển... với giá 42.000 USD/đêm.

Necker, một đảo tư nhân khác nằm trong quần đảo Virgin thuộc Anh, thuộc quyền sở hữu của tỷ phú Richard Branson, có giá thuê phòng 102.000 USD/đêm. Hòn đảo với 11 phòng ngủ này được miêu tà là "nơi ẩn náu cuối cùng cho các cặp đôi và gia đình muốn đoàn tụ sau nhiều tháng phải cách ly".

Đảo North Saddle Caye ở Belize đang được rao bán với giá 5 triệu USD. Ảnh: Courtesy Private Islands.

Chris Krolow là CEO của công ty bất động sản tư nhân tại Ontario, Canada, nơi đang cho thuê và bán hơn 800 hòn đảo. Krolow cho biết mỗi ngày, doanh nghiệp của mình nhận được khoảng 150 lời đề nghị liên quan đến vấn đề này, tăng gấp rưỡi so với con số 100 yêu cầu trước khi đại dịch xuất hiện. Các khách hàng chủ yếu đến từ Mỹ, Canada và họ dành mối quan tâm tới các hòn đảo nằm trên biển Caribbean hoặc trung Mỹ. "Họ muốn đến những nơi có thể tiếp cận dễ dàng".

Krolow có một hòn đảo cá nhân và đang cho thuê, Gladden, nằm ở Belize. Hòn đảo rộng khoảng 3.600m2, được bao quanh là đại dương có màu xanh ngọc lam. Nơi đây chỉ phục vụ chỗ ở cho 4 khách cùng lúc và du khách đến đây bằng thuyền. 4 nhân viên sống ở đảo lân cận để tiện phục vụ khách. Mỗi đêm ở đây có giá 3.695 USD/hai người. Hòn đảo là địa điểm nổi tiếng và lúc nào cũng gần như kín phòng. Nơi đây vẫn nhận được các yêu cầu đặt phòng trong tháng 3 và 4. Nhưng do biên giới đóng cửa, khách du lịch không thể ghé thăm.

Ngoài việc thuê đảo tư nhân, nhiều người cũng hướng tới chuyện mua nguyên một hòn đảo để làm nơi nghỉ dưỡng cho riêng mình. Giá một hòn đảo nhỏ, chưa phát triển ở Canada từ 50.000 USD. Nếu bạn muốn có một mảnh đất giữa biển rộng khoảng 1km2, đã được cải tạo với biệt thự rộng lớn ở Caribbean, số tiền cần bỏ ra lên đến hơn 150 triệu USD.

Nick Damianos, nhà môi giới bất động sản khác, nói rằng công ty anh nhận được gấp đôi lời yêu cầu tìm mua đảo tư nhân kể từ khi Covid-19 xuất hiện. Số lượng các đảo tư nhân rao bán cũng tăng. Bahamas là điểm đến hấp dẫn để các du khách mua đảo vì chính sách thuế hấp dẫn và gần Mỹ. Ngoài ra, nơi đây được nhận xét là ổn định cả về kinh tế lẫn chính trị. Theo Damianos, có khoảng 20 đảo tư nhân đang được bán ở đây. Một nửa trong số đó đã được rao bán trên thị trường từ trước.

Một trong những hòn đảo đang rao bán là ở quần đảo Exuma Cays, có giá 29 triệu USD, rộng gần 200.000m2. Trên đảo có sẵn 4 ngôi nhà, 8 phòng ngủ và 3 nhà dành cho nhân viên, quản gia. Đảo cũng có bến đỗ du thuyền dài hơn 210m và những con đường đi bộ trải nhựa, phía trên là những tán cây rộng lớn. "Nó giống như một khách sạn, với đầy đủ mọi thứ bạn cần. Bạn chỉ cần xách vali đến ở", Damianos nói.

Tuy nhiên, theo Krolow, việc mua đảo không đơn giản và cũng không nhận được nhiều lời đề nghị thường xuyên như việc đi thuê. Vì nếu mua đảo, bạn sẽ phải xin giấy phép xây dựng trên đảo và đôi khi công việc này khá phức tạp.

Anh Minh (Theo CNN)