'Nhà gia tiên' của Huỳnh Lập cạnh tranh loạt bom tấn trong tháng 2

Phim Việt "Nhà gia tiên" cùng bom tấn "Captain America: Brave New World" và "Dark Nuns" - có Song Hye Kyo đóng chính - sắp ra rạp trong nước.

Tháng 2 quy tụ các phim đa dạng thể loại, trong đó Đèn âm hồn - lấy cảm hứng từ Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ - cùng hoạt hình Attack On Titan: The Last Attack sẽ chiếu ngày 7/2 (mùng 10 Tết). Phim siêu anh hùng Captain America: Brave New World và dự án kinh dị Companion ra mắt dịp lễ Tình nhân Valentine 14/2. Nhà gia tiên - mang phong cách kinh dị hài - và Dark Nuns của Song Hye Kyo công chiếu sau đó một tuần (ngày 21/2), hứa hẹn gây sốt phòng vé.

Nhà gia tiên

Trailer 'Nhà gia tiên' Trailer "Nhà gia tiên". Video: Huỳnh Lập Official

Khởi chiếu: 21/2

Thể loại: Gia đình, hài

Phim do Huỳnh Lập đạo diễn, xoay quanh Mỹ Tiên (Phương Mỹ Chi đóng) - nhà sáng tạo nội dung gen Z. Nhân vật cùng bạn thân quay video căn nhà cổ gia đình cô đang sinh sống, từ đó chứng kiến nhiều hiện tượng tâm linh. Mọi chuyện thay đổi khi cô bất ngờ nhìn thấy Gia Minh (Huỳnh Lập) - người anh qua đời 10 năm trước. Nhiều tình huống bi hài diễn ra khi hai anh em nỗ lực giữ lấy căn nhà cổ - vốn bị nhiều người thân đòi bán để chia gia sản. Phim còn có sự tham gia của nghệ sĩ Trung Dân, Hạnh Thúy, Huỳnh Đông, Puka, Đào Anh Tuấn, Kiều Linh.

Huỳnh Lập (trái) và ca sĩ Phương Mỹ Chi trong lễ khai máy dự án "Nhà gia tiên". Ảnh: Thanh Hạnh

Đèn âm hồn

Trailer phim 'Đèn âm hồn' Trailer "Đèn âm hồn". Video: CGV

Khởi chiếu: 7/2

Thể loại: Bí ẩn, giật gân

Phim cải biên từ Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ, do YouTuber Hoàng Nam chỉ đạo. Nội dung kể câu chuyện người phụ nữ có chồng tòng quân, sống những ngày tháng bình dị với con trai. Một ngày, tai họa ập đến khi mẹ con cô nhặt được một cây đèn, mở ra sự kết nối giữa cõi âm và cõi dương, làm đảo lộn cuộc sống của người dân trong làng.

Đạo diễn chọn nhiều gương mặt mới đóng vai chính. Nữ chính Diễm Trang là người mẫu ảnh, từng tham gia phim Cám. Hoàng Kim Ngọc, đóng phim truyền hình Về nhà đi con, hóa thân thầy pháp. Một số nghệ sĩ khác xuất hiện trong dự án gồm Chiều Xuân, Quang Tèo, Tuấn Mõ (Cuộc đời vẫn đẹp sao), Phú Thịnh, Hạo Khang, Đình Khang.

Captain America: Brave New World (Captain America: Thế giới mới)

Trailer hé lộ Red Hulk 'Captain America: Brave New World' Trailer "Captain America: Brave New World". Video: Marvel Studios Vietnam

Khởi chiếu: 14/2

Thể loại: Hành động, khoa học viễn tưởng

Phim do Julius Onah chỉ đạo, đánh dấu lần đầu nhân vật Sam Wilson (do Anthony Mackie thủ vai) tiếp nối tên tuổi Captain America sau khi Steve Rogers - Chris Evans đóng - nghỉ hưu. Anh phải đối mặt với tình huống phức tạp khi bảo vệ tổng thống Mỹ (Harrison Ford), đồng thời là "người khổng lồ đỏ" Red Hulk. Dàn diễn viên có sự góp mặt của Shira Haas (đóng siêu anh hùng Israel Sabra), Giancarlo Esposito (Sidewinder), Liv Tyler (Betty Ross) và Tim Blake Nelson (Leader).

Dark Nuns (Nữ tu bóng tối)

Trailer phim "Dark Nuns" Trailer "Dark Nuns". Video: Lotte Entertainment Vietnam

Khởi chiếu: 21/2

Thể loại: Giật gân, kinh dị

Dự án do Kwon Hyuk Jae đạo diễn, là phần tiếp theo của Black Priests (2015). Nội dung kể về nữ tu Junia (Song Hye Kyo) và Michaela (Jeon Yeo Bin) thực hiện nghi lễ trừ tà để cứu một cậu bé bị linh hồn quỷ ám bất chấp sự phản đối của dòng tu.

Lúc đọc kịch bản Dark Nuns, Hye Kyo cho biết dự án là thử thách khó nhưng quyết định tham gia vì tò mò bản thân còn có thể thể hiện hình ảnh như thế nào. Để nhập vai, sáu tháng trước khi bấm máy, cô học hút thuốc. "Tôi không muốn cảnh phim trông giả tạo nên đã tập luyện rất nhiều, dù biết thói quen này không tốt", diễn viên nói.

Companion (Kẻ đồng hành)

Sophie Thatcher trong phim "Companion". Ảnh: New Line Cinema

Khởi chiếu: 14/2

Thể loại: Giật gân, kinh dị

Phim của đạo diễn Drew Hancock, kể về Iris (Sophie Thatcher) và Josh (Jack Quaid). Iris là robot trí tuệ nhân tạo, được tạo ra thông qua chương trình "companion", cho phép người dùng có bạn đồng hành họ mong muốn. Robot Iris trở thành bạn gái của Josh, cho đến khi cô xuống tay giết một triệu phú trong nhóm bạn của anh. Từ đó, những bí mật đen tối trong chuyện tình của Iris và Josh dần hé lộ.

Attack On Titan: The Last Attack (Đại chiến người khổng lồ: Lần tấn công cuối cùng)

Trailer 'Attack On Titan: The Last Attack' Trailer "Attack On Titan: The Last Attack". Video: CGV

Khởi chiếu: 7/2

Thể loại: Hoạt hình, hành động

Phim do Yûichirô Hayashi chỉ đạo, dựa trên nội dung hai tập truyện cuối The Final Season. Cốt truyện xoay quanh cuộc chiến cuối cùng giữa người và Titan. Ở đó, Eren Yeager giải phóng sức mạnh tối thượng của các Titan, quyết tâm hủy diệt mọi kẻ thù đe dọa đến quê hương Eldia. Mikasa, Armin và những chiến binh của liên minh phải tìm mọi cách ngăn chặn Eren, cứu lấy thế giới.

Bridget Jones: Mad About the Boy (Tiểu thư Jones: Suy vì anh)

Trailer 'Bridget Jones: Mad About the Boy' Trailer "Bridget Jones: Mad About the Boy". Video: CGV

Khởi chiếu: 14/2

Thể loại: Hài, tình cảm

Dự án do Michael Morris đạo diễn, là phần bốn của loạt phim Bridget Jones. Phim về Bridget (Renée Zellweger đóng) dự định đi tìm tình yêu mới sau khi Mark qua đời. Lúc này, Daniel xuất hiện, giúp đỡ Bridget vượt qua những ngày tháng khó khăn để lựa chọn hạnh phúc cho bản thân. Sau khi được bạn bè và người thân hỗ trợ, cô trở lại công việc, gặp những mối quan hệ mới qua các ứng dụng hẹn hò.

Into the Wonderwoods (Nhóc quậy và khu rừng kỳ diệu)

Trailer 'Into the Wonderwoods' (Nhóc quậy và khu rừng kỳ diệu) Trailer "Into the Wonderwoods". Video: Skyline Media

Khởi chiếu: 7/2

Thể loại: Hoạt hình

Tác phẩm do Alexis Ducord và Vincent Paronnaud thực hiện, về cậu bé Angelo mơ ước trở thành nhà thám hiểm và nhà động vật học. Một ngày, cậu bị cha mẹ bỏ lại ở trạm dừng chân khi đang trên đường đến thăm người bà. Angelo quyết định băng qua khu rừng để tìm gia đình, không ngờ đó là nơi sinh sống của những sinh vật kỳ lạ.

Wolf Man (Người sói)

Julia Garner (trái) cùng các diễn viên chính phim "Wolf Man". Ảnh: Blumhouse Productions

Khởi chiếu: 21/2

Thể loại: kinh dị

Phim của đạo diễn Leigh Whannell, xoay quanh Blake (Christopher Abbott), thừa kế ngôi nhà thờ ở vùng nông thôn Oregon (Mỹ) sau khi cha mất tích. Khi cuộc hôn nhân với người vợ Charlotte (Julia Garner) gặp trục trặc, Blake thuyết phục Charlotte cùng con gái Ginger (Matlida Firth) đến thăm khu đất. Nhưng khi gia đình đến gần trang trại vào đêm khuya, họ bị một con vật bí ẩn tấn công, còn Blake bị nhiễm bệnh và dần biến thành người sói.

Quế Chi