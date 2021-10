Nhà Gates quây quần sau đám cưới con gái

Jennifer Gates quây quần dùng tiệc ngoài trời cùng gia đình và bạn bè tại trang trại ở ngoại ô New York, một ngày sau lễ cưới của cô.

Con gái 25 tuổi của tỷ phú Mỹ Bill Gates hôm 17/10 chủ trì bữa tiệc ngoài trời thân mật tại trang trại riêng của cô ở North Salem, ngoại ô New York. Khách dự tiệc được nhìn thấy di chuyển bằng xe limo vào khoảng 10h30 và tiến vào nơi tổ chức tiệc lúc 12h15.

Jennifer diện bộ đồ màu trắng đơn giản và luôn nở nụ cười vui vẻ trong suốt bữa tiệc. Cô vừa kết hôn với chồng Nayel Nassar hôm 16/10 và được cả cha mẹ cùng dẫn vào lễ đường. Sau lễ cưới, Jennifer còn cùng bố khiêu vũ trên nền nhạc ca khúc Can you feel the love tonight của Elton John.

Jennifer Gates quây quần dùng tiệc ngoài trời cùng gia đình và bạn bè tại trang trại ở North Salem, ngoại ô New York, hôm 17/10. Ảnh: DailyMail.

Hôn lễ của con gái Jennifer là dịp đầu tiên Bill Gates cùng vợ cũ Melinda xuất hiện công khai cùng nhau kể từ khi ly dị hồi tháng 8. Một ngày trước khi con gái làm lễ cưới, Bill và Melinda Gates được nhìn thấy đứng gần nhau khi trò chuyện cùng một nhóm bạn.

Chồng của ái nữ nhà tỷ phú Mỹ, Nayel Nassar, là con một gia đình triệu phú gốc Ai Cập. Anh là vận động viên cưỡi ngựa chuyên nghiệp cho đội tuyển Ai Cập. Đám cưới của Jennifer và Nayel Nassar được ước tính tiêu tốn khoảng 2 triệu USD.

Ngọc Ánh (Theo Daily Mail)