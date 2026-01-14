Nhà diện tích nhỏ có được đăng ký thường trú cho nhiều người?

Tôi nghe nhiều người nói muốn đăng ký thường trú thì diện tích nhà ở bình quân phải đạt tối thiểu 8 m2/người.

Thông tin này khiến tôi lo lắng, bởi gia đình đang vướng phải vấn đề tương tự. Cụ thể, vợ chồng tôi sinh sống ổn định trong căn nhà thuộc quyền sở hữu hợp pháp, sổ hồng đứng tên cả hai vợ chồng. Tuy nhiên, diện tích căn nhà chỉ khoảng 22 m2. Từ trước đến nay, chúng tôi vẫn ở bình thường và không gặp vướng mắc gì về pháp lý.

Tuy nhiên, đến khoảng tháng 4 năm nay, vợ tôi sẽ sinh con đầu lòng. Nếu theo cách tính mà nhiều người đang bàn tán, khi có con thì chia bình quân theo đầu người, diện tích này không đáp ứng được điều kiện 8 m2/người.

Vì vậy, tôi rất lo không biết trong trường hợp diện tích bình quân đầu người chưa đạt mức 8 m2 như lời đồn thì liệu con tôi sau khi sinh ra có được đăng ký thường trú vào nhà của chúng tôi hay không?

Độc giả Lê Xuân

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn