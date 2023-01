Nhà dịch tễ hàng đầu Trung Quốc nói 80% dân số đã nhiễm nCoV

Chuyên gia dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc cho rằng khó bùng phát làn sóng Covid-19 mới trong vài tháng tới do 80% dân số đã nhiễm virus.

Ngô Tôn Hữu, nhà dịch tễ học trưởng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc, hôm nay viết trên mạng xã hội Weibo rằng hoạt động đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán có thể làm lây lan nCoV và tăng số ca nhiễm ở một số vùng, nhưng khó lòng dẫn tới đợt bùng phát Covid-19 mới trong 2-3 tháng tới do khoảng 80% người dân đã nhiễm virus.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm 19/1 cho biết số bệnh nhân Covid-19 tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe đã vượt qua mức đỉnh.

Bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại một bệnh viện tỉnh An Huy, Trung Quốc, ngày 5/1. Ảnh: AFP.

Trung Quốc từ đầu tháng 12/2022 nới lỏng chính sách chống Covid-19 nghiêm ngặt đã duy trì gần ba năm qua như xét nghiệm diện rộng, cách ly tập trung và áp phong tỏa. Quyết định này được cho là phù hợp với phần còn lại của thế giới, vốn đã chọn chung sống cùng dịch và dỡ bỏ gần như mọi biện pháp hạn chế.

Nước này cũng ngừng thống kê số ca Covid-19 hàng ngày sau khi nới lỏng hạn chế, nhưng số ca nhiễm tăng mạnh khiến hệ thống y tế Trung Quốc chịu áp lực nặng nề.

Phó thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan, người giám sát phản ứng của đất nước với dịch bệnh Covid-19, hôm 19/1 nói rằng "đợt bùng phát dịch bệnh trong nước" ở mức tương đối thấp. "Số bệnh nhân nguy kịch trong các bệnh viện đang giảm dần, dù nhiệm vụ cứu chữa vẫn còn nặng nề", bà nói.

Trung Quốc ghi nhận số ca nhập viện do Covid-19 tăng vọt trong tuần tính đến ngày 15/1, lên mức cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. Số ca nhập viện tăng 70% so với tuần trước đó, lên 63.307, theo dữ liệu Trung Quốc gửi cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Trong cuộc họp báo ngày 19/1, quan chức y tế Trung Quốc cho biết số bệnh nhân nhập viện đã qua đỉnh điểm, với chưa đến 40% số người được điều trị trong tình trạng nguy kịch vào ngày 17/1, so với mức đỉnh được ghi nhận hôm 5/1.

Trung Quốc cuối tuần trước thông báo gần 60.000 ca tử vong liên quan đến Covid-19 trong bệnh viện từ 8/12/2022 đến 12/1, cao hơn khoảng 10 lần so với công bố trước đó. Tuy nhiên, con số này không bao gồm những người chết tại nhà và một số bác sĩ ở Trung Quốc nói rằng họ không khuyến khích ghi Covid-19 vào giấy chứng tử.

Vũ Anh (Theo Reuters)