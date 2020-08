Nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp đà bán ròng

Giữa tháng 8, khối ngoại chỉ còn bán ròng 1.800 tỷ đồng, thu hẹp đáng kể so với mức 12.000 tỷ lúc thị trường xuống đáy vì dịch bệnh.

Theo nhóm phân tích Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), dòng tiền từ các quỹ đầu tư ETF lớn đã ghi nhận sự trở lại. Từ nửa cuối tháng 7, nhiều quỹ ngoại lớn đã mua ròng sau một thời gian rút vốn mạnh như VanEck Vectors Vietnam ETF với 9 triệu USD, KIM KINDEX Vietnam VN30 ETF với 7,7 triệu USD, FTSE Vietnam ETF với hơn 6 triệu USD.

Xu hướng bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài đang dần thu hẹp sau giai đoạn xả hàng mạnh hồi đầu năm. Khối ngoại đã bán gần 5.300 tỷ đồng và mua vào 4.200 tỷ đồng trong nửa đầu tháng này. Điều này cho thấy, một bộ phận khối ngoại đã quay lại mua so với trước.

Việt Nam đang là điểm sáng hiếm hoi nếu so với các thị trường chứng khoán lân cận bởi mức rút ròng khiêm tốn (chỉ 78 triệu USD, tương đương 1.800 tỷ đồng tính từ đầu năm đến giữa tháng 8/2020 ), trong khi xu hướng thoái lui của nhà đầu tư nước ngoài tại Thái Lan, Malaysia, Philippines, Indonesia đều còn mạnh với giá trị trên vài tỷ USD.

Xu hướng trở lại của dòng vốn ngoại chưa quá rõ nét, nhưng theo các chuyên gia, đây là tín hiệu khởi sắc và hỗ trợ tâm lý cho nhà đầu tư trong nước khi dịch bệnh tái bùng phát. Sau đó, dòng tiền này sẽ là động lực vững chắc dẫn dắt thị trường hồi phục lên các vùng giá cao hơn trong những tháng cuối năm.

"Khối ngoại có thể đẩy mạnh mua ròng trong thời gian tới, đặc biệt là thông qua giao dịch ở các quỹ ETF do không gặp rào cản về vấn đề room ngoại, trong bối cảnh các ngân hàng trung ương lớn đồng loạt thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng và kinh tế Việt Nam được đánh giá cao về khả năng hồi phục", nhóm phân tích KBSV kỳ vọng.

Hồi đầu năm, nhà đầu tư nước ngoài đã rút ròng hơn 12.000 tỷ đồng chỉ trong ba tháng, tương đương 2% giá trị họ nắm giữ và trở thành đợt bán ròng lớn nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam. Các chuyên gia ước tính khối ngoại đã chịu lỗ khoảng 29% khi bán trong giai đoạn này.

Đây là một phần trong làn sóng rút vốn khỏi các thị trường mới nổi đã có từ đầu năm khi chứng khoán Mỹ liên tục lập đỉnh và các quỹ đầu tư lớn cũng chọn thị trường này là nơi đầu tư chính. Nhưng sự dịch chuyển này lại gặp một biến cố ngoài dự báo là Covid-19.

Ông Trần Trương Mạnh Hiếu, Trưởng nhóm chiến lược thị trường Công ty chứng khoán KIS Việt Nam cho rằng, khối ngoại đang phải rút một phần vốn tại những thị trường cận biên và mới nổi để bù vào chứng khoán Mỹ và châu Âu.

"Nếu so sánh mức độ am hiểu về thị trường thì rõ ràng nhà đầu tư nước ngoài vẫn sành sỏi thị trường Mỹ, châu Âu hơn Việt Nam. Trong lúc biến động, vừa tranh thủ cơ hội và tránh rủi ro là một lý do quá hoàn hảo", chuyên gia này nhận định.

Phương Đông