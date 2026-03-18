Nhà đầu tư nước ngoài liên tục xả cổ phiếu

Khối ngoại bán ròng 5 phiên liên tiếp với tổng giá trị hơn 5.000 tỷ đồng trong lúc VN-Index có dấu hiệu hồi phục sau nhịp điều chỉnh mạnh bởi xung đột Trung Đông.

Nhà đầu tư nước ngoài bán hơn 5.300 tỷ đồng trong phiên hôm nay, nhiều nhất hai tuần qua. Ở chiều ngược lại, nhóm này chỉ giải ngân khoảng 2.700 tỷ đồng. VIC là tâm điểm xả hàng với hơn 11 triệu cổ phiếu, sau đó đến BSR, KDH và BID.

Khối ngoại đã kéo dài mạch bán ròng (tức giá trị bán nhiều hơn mua) sang phiên thứ 5 liên tiếp, nâng tổng giá trị đợt này lên 5.260 tỷ đồng. Nhìn trong xu hướng dài hơn từ đầu năm đến nay, nhóm này rút tổng cộng 20.700 tỷ đồng khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo ông Tyler Nguyễn Mạnh Dũng, Giám đốc cấp cao Nghiên cứu chiến lược thị trường, Công ty Chứng khoán HSC, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đã giảm xuống mức thấp kỷ lục khoảng 14,8%, so với trên 20% cách đây hơn hai năm.

Ông Dũng nhận định, dòng vốn ngoại rút ròng không đơn thuần đến từ áp lực tỷ giá, mà nhiều khả năng gắn với quá trình tái phân bổ vốn trên phạm vi toàn cầu. Nhà đầu tư quốc tế ngày càng ưu tiên các thị trường có tỷ trọng lớn doanh nghiệp sản xuất tiên tiến và công nghệ cao. Trong khi đó, Việt Nam vẫn thiếu các doanh nghiệp vốn hóa lớn ở lĩnh vực này, dẫn đến dòng vốn ngoại dịch chuyển sang các thị trường thay thế.

Việc khối ngoại liên tục rút ròng là một trong những tác nhân kìm đà hồi phục của VN-Index. Riêng hôm nay, chỉ số đại diện cho sàn TP HCM có lúc tăng hơn 30 điểm, lên 1.742 điểm, mức cao nhất một tuần qua. Tuy nhiên, áp lực bán lan rộng ở nhiều nhóm cổ phiếu trong những phút cuối phiên khiến biên độ tăng chỉ còn 3 điểm.

Trong nhóm ngân hàng, STB của Sacombank có thời điểm mất hết biên độ, xuống 62.900 đồng và đứng đầu danh sách những cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến VN-Index. Diễn biến này đến sau khi ngân hàng công bố nhiều tờ trình trong phiên họp cổ đông, trong đó có việc đổi tên và lùi thời hạn hoàn tất đề án tái cơ cấu sau sáp nhập.

Ở nhóm chứng khoán, sắc đỏ chiếm ưu thế hoàn toàn. Trừ APG cắt chuỗi giảm sàn và tăng vọt lên giá trần, các cổ phiếu còn lại đều đóng cửa dưới tham chiếu. VPX chịu áp lực xả hàng mạnh nhất nên giảm 4,5%, còn VCI bị khối ngoại rút ròng quyết liệt nên mất 3,4%.

Cổ phiếu dầu khí hôm nay phát tín hiệu khởi sắc. PVT và PVD bật mạnh lên giá trần, còn hai cổ phiếu đầu ngành là GAS và PLX cùng tăng 6,1%. BSR sau nhiều phiên liên tiếp chạm sàn cũng lấy lại sắc xanh, nhưng mức tăng chưa đến 1%.

Nhóm phân bón và hóa chất cũng có trạng thái hưng phấn. DCM, DPM và BFC cùng chạm trần. DGC của Hóa chất Đức Giang tiếp tục bị bán tháo, chạm giá sàn 64.000 đồng, trong khi khối lượng chờ bán tăng vọt lên 33,4 triệu cổ phiếu.

Thanh khoản sàn TP HCM hôm nay chưa đến 25.000 tỷ đồng, trong đó rổ vốn hóa lớn đóng góp hơn 13.500 tỷ đồng. STB đứng đầu bảng xếp hạng thanh khoản với gần 2.200 tỷ đồng, sau đó đến SSI và BSR đều trên 1.000 tỷ đồng.

Phương Đông