Sacombank muốn đổi tên

Sacombank sẽ trình cổ đông phương án đổi tên từ Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc.

Trong tài liệu họp cổ đông thường niên công bố sáng nay, Sacombank cho biết ngân hàng đã giữ tên Sài Gòn Thương Tín từ khi thành lập năm 1991 đến nay. Ban lãnh đạo nói "việc thay đổi tên gọi sẽ xác lập bước ngoặt trọng đại, thể hiện chiến lược và định hướng phát triển mới".

Sacombank dự kiến đổi tên thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc, còn tên tiếng Anh theo đó là "Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank". Tên viết tắt dự kiến in hoa toàn bộ chữ cái.

Theo dữ liệu công bố từ Cục Sở hữu trí tuệ, Sacombank đã nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu mới vào cuối năm 2025. Trong tài liệu họp cổ đông, ngân hàng đề nghị cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm đổi tên và được quyền chủ động thay đổi tên khác nếu thấy cần thiết.

Trước khi đề xuất đổi tên, nhà băng này đã thay đổi nhận diện thương hiệu vào cuối tháng 12/2025, chỉ hai ngày sau khi bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm Quyền tổng giám đốc (nay chính thức trở thành Tổng giám đốc). Logo mới có nền xanh dương, chữ màu vàng ánh kim. Nhà băng này gọi việc đổi logo lần thứ sáu kể từ khi thành lập là "bước đi chiến lược".

Logo mới của Sacombank trước một tòa nhà trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP HCM). Ảnh: Sacombank

Sacombank dự kiến tổ chức họp thường niên ngày 22/4 ở Phú Thọ. Đây là lần đầu tiên ngân hàng này dời địa điểm họp đại hội đồng cổ đông ra khỏi TP HCM.

Ngân hàng cũng sẽ trình phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP HCM) sang nơi khác. Ban lãnh đạo lý giải, địa điểm hiện tại không nằm trong vùng lõi của Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM. Do đó, việc thay đổi được xem là cần thiết với định hướng phát triển và tăng độ nhận diện thương hiệu.

Một tờ trình quan trọng khác tại phiên họp thường niên sắp tới là xin gia hạn Đề án tái cơ cấu sau sáp nhập với Ngân hàng Phương Nam kéo dài đến 2030. Sacombank cho biết ngân hàng đã đạt một số kết quả về kiểm soát rủi ro và xử lý tồn đọng, nhưng còn nhiều nội dung chưa hoàn thành đúng tiến độ. Ví dụ, công tác thu hồi nợ xấu, xử lý tài sản đảm bảo gặp khó do phụ thuộc vấn đề pháp lý.

Đề án tái cơ cấu Sacombank được Ngân hàng Nhà nước giao hoàn thiện trong 10 năm. Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, cựu Tổng giám đốc Sacombank, là người dẫn dắt ngân hàng tái cơ cấu sau sáp nhập trong nhiều năm. Ngân hàng từng kỳ vọng hoàn tất trong giai đoạn 2024-2025.

Giai đoạn đầu tái cơ cấu, Sacombank này gánh hơn 96.000 tỷ đồng tài sản không sinh lời, chiếm gần 30% tổng tài sản, uy tín bị giảm sút, chính sách thiếu cạnh tranh và nhân sự giỏi bị lôi kéo. Tới cuối 2024, ngân hàng thu hồi, xử lý nợ được hơn 76.000 tỷ đồng.

Vì chưa hoàn tất tái cơ cấu, Sacombank nhiều năm qua không chia cổ tức. Lãnh đạo nhà băng từng cho biết, vướng mắc duy nhất khiến đề án chưa hoàn tất là do còn khoản nợ xấu của ông Trầm Bê.

Tại phiên họp thường niên năm ngoái, lãnh đạo ngân hàng cho biết đã hoàn thành tất cả trách nhiệm có liên quan, đã trình và làm việc với Ngân hàng Nhà nước về phương án xử lý chi tiết, chủ động xử lý lãi dự thu và trích lập dự phòng đầy đủ. Nguồn lực chia cổ tức cũng đã được Sacombank chuẩn bị sẵn sàng với lợi nhuận giữ lại dự kiến gấp 1,34 lần vốn điều lệ.

Phương Đông