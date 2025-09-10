Nhà đầu tư nước ngoài hoang mang khi Mỹ bắt 300 công nhân Hàn Quốc

Bầu không khí hoang mang đang bao trùm các nhà đầu tư nước ngoài ở Mỹ, sau khi 300 công nhân Hàn Quốc bị bắt trong cuộc truy quét nhập cư ở Georgia.

Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) cùng lực lượng hành pháp Mỹ hôm 4/9 tiến hành chiến dịch truy quét nhập cư chưa từng có tại nhà máy sản xuất pin đang xây dựng của tập đoàn Hyundai, LG ở thành phố Ellabell, bang Georgia.

Các đặc vụ bắt 457 người bị cáo buộc là lao động bất hợp pháp, trong đó có hơn 300 công dân Hàn Quốc. Video do nhà chức trách công bố cho thấy công nhân bị còng tay, chân và bị áp giải lên xe chuyên dùng để chở tù nhân.

Các lao động nhập cư bị bắt trong cuộc đột kích của ICE tại nhà máy sản xuất pin của Hyundai, LG ở bang Georgia ngày 4/9. Ảnh: ICE

ICE cho biết khi thực thi lệnh bắt, họ phát hiện những cá nhân này "đã gian lận trong việc sử dụng visa thăm viếng" để làm việc tại Mỹ. Theo giới quan sát, cuộc đột kích đã mở ra một mặt trận mới trong chiến dịch trấn áp người nhập cư bất hợp pháp trên diện rộng của Nhà Trắng, song đi kèm là nhiều hệ lụy không mong muốn với nước Mỹ.

Các công ty đa quốc gia có nhiều nhân viên nước ngoài làm việc tại Mỹ bắt đầu lo lắng và ráo riết tìm kiếm lời khuyên pháp lý. "Khách hàng liên tục nhắn tin cho chúng tôi hỏi liệu họ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh tương tự không", Matthew Dunn, người đứng đầu bộ phận di trú doanh nghiệp tại Mỹ thuộc công ty luật HSF Kramer, cho biết. "Họ hỏi liệu các quản lý tại Mỹ của họ có gặp rủi ro không và liệu đội ngũ nhân viên nước ngoài ở đây với visa làm việc được công ty bảo lãnh có bị chính phủ nhắm tới không".

Các luật sư nhập cư khác cho hay họ tin rằng nhiều người Hàn Quốc bị ICE bắt là những cá nhân đã nhập cảnh vào Mỹ bằng thị thực B-1, vốn được người nước ngoài sử dụng cho các chuyến công tác ngắn hạn, hoặc đến theo chương trình miễn thị thực liên quan. Không ít người trong số những lao động bị bắt đang làm việc cho các nhà thầu phụ.

Nhưng những quy định liên quan đến điều khoản nhập cảnh này tương đối mơ hồ. "Đây có thể là hành vi lạm dụng thị thực B-1 hoặc có thể là hành vi lạm quyền của ICE. Họ có thể đưa ra một cách giải thích hạn chế hơn đối với quy định liên quan đến những việc mà người đến công tác tại Mỹ được phép làm", Dan Maranci, đối tác thuộc công ty luật WR Immigration, nhận định.

Charles Kuck, đối tác sáng lập của công ty luật di trú Kuck Baxter, trụ sở tại Atlanta, cho hay ông đang đại diện cho vài người bị bắt ở Ellabell. Kuck nói rằng nhiều công nhân Hàn Quốc đến Mỹ theo điều khoản thị thực trong đó cho phép các nhà cung cấp hỗ trợ lắp đặt thiết bị cho một doanh nghiệp Mỹ.

"Hai khách hàng doanh nghiệp đã gọi cho tôi hôm 6/9. Là các nhà đầu tư nước ngoài có cơ sở lớn tại Mỹ, họ hỏi rằng nên chuẩn bị như thế nào để đối phó khi đặc vụ ICE xuất hiện tại nhà máy của họ", Kuck cho biết.

Tami Overby, chuyên gia tư vấn thương mại quốc tế tại DGA Group, cựu chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ - Hàn, cho hay một số công ty nước ngoài lớn đã dừng cử nhân viên đến Mỹ công tác để rà soát lại hệ quả pháp lý từ vụ bắt công nhân ở Georgia.

"Hình ảnh hàng trăm công nhân Hàn Quốc bị đối xử như tội phạm thực sự gây sốc", bà nói. "Những video, hình ảnh đó không chỉ được chiếu ở Hàn Quốc mà còn ở Nhật Bản, đảo Đài Loan và những đối tác thương mại khác cũng có các khoản đầu tư lớn vào Mỹ".

Trả lời phỏng vấn CNN hôm 7/9, Tom Homan, cố vấn về chính sách di trú cho Tổng thống Donald Trump, tuyên bố chính quyền sẽ tiến hành thêm các cuộc đột kích nơi làm việc như vậy trong tương lai. Ông lưu ý thêm rằng việc cố ý thuê lao động nước ngoài nhập cư bất hợp pháp đang làm giảm mức lương của người Mỹ.

Theo Overby từ DGA Group, các ngành có nguy cơ bị truy quét visa lao động cao nhất là những lĩnh vực cần đưa nhân tài địa phương đến Mỹ. Nhu cầu này đặc biệt lớn trong các lĩnh vực mà người Mỹ thiếu chuyên môn kỹ thuật so với lao động châu Á, như sản xuất pin, đóng tàu và chất bán dẫn.

Người Hàn cảm thấy bị 'phản bội' sau vụ Mỹ bắt 300 công nhân Công nhân Hàn Quốc bị quấn dây xích và áp giải lên xe sau khi giới chức Mỹ đột kích nhà máy sản xuất pin của Hyundai, LG ở bang Georgia, ngày 4/9. Video: ICE

Tập đoàn Sản xuất Bán dẫn Đài Loan (TSMC), nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, cho hay họ sẽ chi 165 tỷ USD để xây dựng 6 nhà máy chế tạo, hai cơ sở đóng gói tiên tiến và một trung tâm nghiên cứu - phát triển tại Arizona.

Những người am hiểu hoạt động của TSMC cho biết vụ đột kích vào nhà máy Hyundai, LG được coi là một "trường hợp đặc biệt" và họ tin mình không có nguy cơ bị trấn áp tương tự. Nhưng các giám đốc điều hành Đài Loan cho biết vụ truy quét chắc chắn khiến cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài cảm thấy lo sợ. "Có lẽ ông Trump làm điều đó vì một số lý do chính trị, nhằm gửi thông điệp tới chính phủ Hàn Quốc. Chính phủ Mỹ giờ đây thực sự khác biệt và khó đoán", một người nói.

Về phía Hàn Quốc, hình ảnh các lao động tại Hyundai, LG bị còng tay, chân đã khiến người dân nước này bàng hoàng, cảm thấy "bị phản bội". Căng thẳng đang đe dọa làm suy yếu một liên minh quân sự và kinh tế vốn rất chặt chẽ. Đối với Thủ tướng Hàn Quốc Lee Jae-myung, người mới nhậm chức hồi tháng 6, đây là trở ngại bất ngờ khi ông đang tìm cách tận dụng mối quan hệ ngày càng tốt đẹp với Tổng thống Trump để đổi lấy các cam kết quốc phòng từ Mỹ.

"Những hình ảnh đó sẽ gây tổn hại lâu dài đến uy tín của Mỹ", John Delury, học giả cấp cao từ Hiệp hội châu Á, tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại New York, nhận định. Theo ông, chính phủ nhiều quốc gia giờ đây sẽ đặt câu hỏi liệu họ có thể tin tưởng Mỹ với tư cách là một đồng minh vững chắc trong mọi tình huống hay không.

Là một phần trong thỏa thuận thuế quan đạt được hồi tháng 7, Hàn Quốc đã cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ, tuy nhiên cuộc đột kích tại Georgia đang tạo ra rào cản khiến các doanh nghiệp nước này phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi tham gia vào kế hoạch trên.

"Điều này phơi bày giới hạn về những gì chính phủ Hàn Quốc có thể làm", Kim Tae-Hyung, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Soongsil, bình luận. "Tính khó đoán và xu hướng hành động theo ý mình của ông Trump có thể gây khó chịu, nhưng đây là thực tế không thể bỏ qua".

Robert Loughran, luật sư nhập cư tại hãng luật Foster Global ở Texas, cho hay cuộc truy quét sẽ "tạo ra bầu không khí hoang mang" tại các nhà máy, cơ sở kinh doanh sử dụng lao động nước ngoài. Nhưng theo ông, đây là điều phải xảy sau quãng thời gian dài nước Mỹ quản lý quá lỏng lẻo vấn đề lao động nhập cư.

"Đã có những giai đoạn các đặc vụ ICE được lệnh chỉ ngồi một chỗ trừ khi có khiếu nại cụ thể. Các đơn vị ICE hiện được khuyến khích ra ngoài và tìm kiếm những người vi phạm luật nhập cư. Thẳng thắn mà nói, họ đang có rất nhiều mục tiêu", ông cho hay.

Vũ Hoàng (Theo FT, AFP, Reuters)