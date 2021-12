Hạ tầng đẩy mạnh, NovaWorld Ho Tram duy trì lực hút đầu tư

Ba dự án giao thông lớn kết nối vùng cùng các sân bay đang được triển khai sẽ giúp NovaWorld Ho Tram được hưởng lợi từ hạ tầng.

Kế hoạch lớn cho các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm

Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kế hoạch của tỉnh đến năm 2025 là đầu tư vào mạng lưới giao thông, đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng nhanh của địa phương. Trong số các tuyến đường liên vùng, liên tỉnh, địa phương gấp rút lên phương án để phối hợp triển khai cùng lúc 3 dự án lớn mang tính liên kết vùng là đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cầu Phước An, đường vành đai 4.

Tuyến đường ven biển Hồ Tràm đã mở rộng lên 42m trong năm 2021. Ảnh: Novaland

Cụ thể, cuối tháng 9/2021, Thủ tướng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn một theo phương thức đối tác công tư. Và chỉ một tháng sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng ký văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Ðầu tư đề xuất triển khai dự án này trong giai đoạn 2021-2025.

Tuyến cao tốc đi qua 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu có tổng chiều dài gần 54km, hướng chạy song song với Quốc lộ 51. Trong đó, đoạn qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 19,5km. Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ nâng cao khả năng kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển từ Biên Hòa – TP HCM – Vũng Tàu, kết nối các tỉnh, thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đặc biệt là khi kết hợp cùng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Ngoài ra, dự án đầu tư đường Vành đai 4 TP HCM đoạn qua địa bàn Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã được Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký văn bản triển khai. Dự án có tổng chiều dài hơn 18km, đi qua địa bàn thị xã Phú Mỹ và huyện Châu Đức.

Một dự án trọng điểm khác đang được Bà Rịa – Vũng Tàu triển khai là cầu Phước An. Cây cầu này bắc qua sông Thị Vải nối Bà Rịa – Vũng Tàu và Ðồng Nai, đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng.

Hạ tầng hàng không của tỉnh cũng được đẩy mạnh. Theo quy hoạch đã được phê duyệt, Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ có 3 sân bay. Trong đó, hồ sơ xây dựng sân bay Đất Đỏ đã được phê duyệt là cảng hàng không cấp 4C với vốn đầu tư 4.250 tỷ đồng. Dự án Sân bay Gò Găng cũng đang trong quá trình triển khai trên tổng diện tích 248,5 ha với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 9.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, sân bay Côn Đảo hiện cũng nằm trong kế hoạch nâng cấp giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, hồi tháng 10, Cục Hàng không Việt Nam vừa đề xuất Bộ Giao thông vận tải chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp sân bay Côn Đảo để đến năm 2023 có thể đón tàu bay lớn.

Một loạt hạ tầng giao thông tại Bà Rịa – Vũng Tàu đang được triển khai đã tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản. Cùng với đó, việc hồi phục kinh tế - xã hội và mở cửa du lịch trở lại đang giúp mô hình bất động sản nghỉ dưỡng được hâm nóng.

Vận hành giai đoạn 1, NovaWorld Ho Tram tăng sức hút đầu tư

NovaWorld Ho Tram nằm tại Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu là một trong ba dự án trọng điểm được Tập đoàn Novaland đẩy nhanh tiến độ nhằm vận hành toàn phần vào năm 2023. Hiện dự án đã chính thức bàn giao và đi vào vận hành giai đoạn 1 phân kỳ The Tropicana.

Lễ công bố vận hành giai đoạn 1 phân kỳ The Tropicana – NovaWorld Ho Tram. Ảnh: Novaland

Đi cùng với loạt sản phẩm second home được bàn giao, dự án cũng cho hoạt động các tiện ích đi kèm như hồ bơi nước mặn Ocean Pool, quy mô 5.000 m2 tọa lạc sát bờ biển. Chuỗi shophouse dọc cung đường biển tại The Tropicana cũng bắt đầu đi vào hoạt động với các thương hiệu như trà sữa Xing Fu Tang, nhà hàng Thai Express, lẩu Hotpot story, thời trang áo tắm Xuân Thu, Koski, iBasic, hệ thống chăm sóc sức khỏe và làm đẹp Citispa, mỹ phẩm Clio, TheFaceShop, cửa hàng tiện ích Family Express... Đặc biệt, công viên Tropicana Park lấy ý tưởng từ nền văn hóa Polynesia tại vùng biển Thái Bình Dương - phát triển trên quy mô 17 ha, có phong cách kiến trúc độc đáo cùng "bộ sưu tập" trò chơi hiện đại cũng sắp đưa vào vận hành, hứa hẹn trở thành lựa chọn vui chơi, giải trí hấp dẫn tại khu vực.

Nhiều khách hàng khi đến tham quan trải nghiệm thực tế dự án đều ấn tượng mạnh với không gian nghỉ dưỡng cao cấp giữa hệ sinh thái biển rừng nguyên sơ đi cùng tiện ích hoàn chỉnh và vị trí di chuyển thuận tiện, gần sát TP HCM của dự án, chỉ cách khoảng 90 phút di chuyển.

Khách hàng đã đến tham quan, tìm hiểu thông tin dự án NovaWorld Ho Tram dịp cuối năm. Ảnh: Novaland

Anh Phạm Hoài Sơn – khách hàng tham gia hành trình trải nghiệm dự án NovaWorld Ho Tram chia sẻ: "Dự án có quy hoạch rất đồng bộ, bài bản. Việc đầu tư tại các dự án có những thương hiệu lớn như Novaland, tất cả những nhà đầu tư đều có sự an tâm vào sự cam kết và tính đồng bộ của dự án".

Từ những lợi thế sẵn có về vị trí, cảnh quan thiên nhiên cộng thêm việc hạ tầng Bà Rịa – Vũng Tàu đang được đẩy mạnh đầu tư là động lực duy trì sự hấp dẫn của dự án NovaWorld Ho Tram, đặc biệt là đối với những người có nhu cầu về second home hoặc đầu tư nghỉ dưỡng. Với tổ hợp tiện ích "all in one", dự án đang góp phần nâng tầm chất lượng du lịch - nghỉ dưỡng tại khu vực.

Yên Chi