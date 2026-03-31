Nhà đầu tư nhỏ lẻ tiếp tục bán tháo Bitcoin

Xu hướng bán mạnh Bitcoin liên tục được ghi nhận ở nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ trong gần một tháng qua, còn "cá voi" vẫn đứng ngoài quan sát.

Chỉ số Accumulation Trend Score theo từng nhóm ví của Glassnode trong 30 ngày cho thấy tình trạng bán ra trên diện rộng. Tuy nhiên, nhóm dẫn dắt là nhà đầu tư nhỏ lẻ khi Bitcoin (BTC) giảm xuống vùng giá 67.000 USD.

Chỉ số Accumulation Trend Score được phân tách theo các nhóm ví, đo lường hành vi tương đối của các nhóm nhà đầu tư đang tích lũy hoặc phân phối token. Chỉ số này kết hợp cả quy mô nắm giữ của từng nhóm và mức thay đổi số dư ròng trong 30 ngày qua. Khi chỉ số tiến gần 1, điều đó cho thấy các nhà đầu tư, đặc biệt là những ví lớn, đang tích lũy mạnh. Ngược lại, khi chỉ số tiến gần 0, thị trường đang trong trạng thái phân phối, tức là nhiều nhóm ví đồng loạt bán ra.

Hiện tại, áp lực bán mạnh nhất đến từ nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ nắm giữ dưới 10 BTC. Các ví dưới 1 BTC có Accumulation Trend Score ở mức 0,11 điểm. Trong khi đó, nhóm nắm giữ từ 1-10 BTC còn thấp hơn, ở mức 0,05 điểm, cho thấy hoạt động bán ra mạnh. Xu hướng bán tháo của nhóm nhỏ lẻ đã kéo dài từ đầu tháng 3 tới nay và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Ở các nhóm lớn hơn, áp lực bán giảm dần. "Cá voi" nắm giữ từ 1.000-10.000 BTC đang ở trạng thái trung lập với Accumulation Trend Score khoảng 0,5 điểm. Điều này cho thấy họ chưa tích lũy cũng chưa phân phối mạnh, mà đang chờ đợi diễn biến giá tiếp theo.

Nhóm lớn nhất - nắm giữ trên 10.000 BTC - có dấu hiệu phân phối nhẹ, nhưng chưa mạnh như giai đoạn cuối năm ngoái khi Bitcoin giao dịch trên 90.000 USD. Trong khi đó, những nhà đầu tư nắm giữ từ 100-1.000 BTC cũng đang có xu hướng bán ra đáng kể.

Từ đầu tháng 2, khi Bitcoin từng giảm về gần 60.000 USD, toàn thị trường hầu như không ghi nhận hoạt động tích lũy đáng kể. Xu hướng hiện tại cho thấy nhà đầu tư nhỏ lẻ đang "đầu hàng", trong khi các tổ chức lớn vẫn đứng ngoài quan sát thay vì tham gia mua vào mạnh.

Thị trường tiền số phục hồi nhẹ hai hôm nay khi Bitcoin có lúc vượt mức 68.300 USD một đơn vị. Bất chấp sự cải thiện tâm lý, các nhà đầu tư vẫn không thoải mái khi cuộc xung đột với Iran bước sang tuần thứ 5.

Altcoin hôm 30/3 có nhịp tăng, có token lên tới 5-6% chỉ trong 24 giờ nhưng sang hôm nay có dấu hiệu chững lại. Nguyên nhân được cho là thiếu thanh khoản trên toàn thị trường khi lượng cung lớn hơn cầu. Điều này đã đưa một số token vào phạm vi "quá bán", khiến áp lực tâm lý trên thị trường khó giải tỏa trong thời gian ngắn.

Khoảng trống thanh khoản này đã gây khó khăn cho thị trường tiền số kể từ tháng 10/2025, khi một sự kiện thanh lý trị giá 19 tỷ USD đã gần như phá hủy cấu trúc thị trường, khiến một số nhà giao dịch và nhà tạo lập thị trường bị mắc kẹt. Để phá vỡ chu kỳ này, các chuyên gia cho rằng Bitcoin - mỏ neo của thị trường - cần giao dịch trở lại trên 80.000 USD và giữ vững vùng giá này. Khi BTC cải thiện, lợi nhuận từ nó có thể xoay vòng vào thị trường altcoin để thiết lập các mức hỗ trợ vĩ mô cho toàn ngành.

Tiểu Gu (theo CoinDesk)