Nhà đầu tư Hàn Quốc thâu tóm Công ty chứng khoán SJC

Asam Asset Management vừa thông báo nhận chuyển nhượng hơn 65% vốn Công ty Chứng khoán SJC để nắm quyền chi phối tại đây.

Công ty cổ phần Chứng khoán SJC vừa thông báo 11 cá nhân sở hữu 3,44 triệu cổ phần, tương ứng khoảng 65% vốn đã chuyển nhượng cho Asam Asset Management.

Vài ngày trước khi thông báo nhận chuyển nhượng số cổ phần này, nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc đã đánh dấu sự hiện diện tại Chứng khoán SJC thông qua việc đưa ông Kim Hwan Kyoon vào ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị thay ông Nguyễn Văn Liêm. Các vị trí quan trọng như Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát... cũng đều thay đổi.

Giữa tháng 10, công ty này sẽ họp đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua việc miễn nhiệm nhân sự cấp cao, đổi tên, địa chỉ công ty và tăng vốn điều lệ.

Công ty Chứng khoán SJC thành lập cuối năm 2008, hiện có vốn điều lệ 53 tỷ đồng và kinh doanh 3 nghiệp vụ chính là môi giới, lưu ký và đầu tư chứng khoán. Năm ngoái, công ty chỉ thu hơn 3 tỷ đồng và lỗ sau thuế gần 5 tỷ đồng. Mục tiêu năm nay đặt ra khả quan hơn là doanh thu 8 tỷ đồng và lãi trước thuế 4 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2019, công ty có 9 cổ đông lớn chiếm 75,5% vốn và không có nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, kế hoạch bán vốn cho nhà đầu tư ngoại đã được manh nha trước đó. Cụ thể, sau khi trích lập dự phòng toàn bộ các khoản đầu tư tài chính và cho vay, công ty thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100% và cho phép đối tác mua trên 25% vốn từ cổ đông hiện hữu không cần chào mua công khai.

Trước Công ty Chứng khoán SJC, các cổ đông lớn của Công ty cổ phần Chứng khoán Morgan Stanley Hướng Việt cũng chuyển nhượng toàn bộ vốn cho The Kwangju Bank Ltd (Hàn Quốc) với giá trị khoảng 382 tỷ đồng. Công ty sau đó thông báo chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, lấy tên Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam với vốn điều lệ 300 tỷ đồng.

Phương Đông