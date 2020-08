Thêm một công ty chứng khoán vốn từ Hàn Quốc

The Kwangju Bank Ltd mua lại 100% vốn công ty chứng khoán Morgan Stanley Hướng Việt và thay tên, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam (JBSV). Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, đặt trụ sở tại Hà Nội và được thực hiện các nghiệp vụ môi giới, tự doanh, tư vấn đầu tư và bảo lãnh phát hành chứng khoán. Chủ sở hữu toàn bộ vốn góp của JBSV là The Kwangju Bank Ltd, Hàn Quốc.

JBSV tiền thân là Công ty cổ phần Chứng khoán Morgan Stanley Hướng Việt, được thành lập năm 2006 với số vốn ban đầu 20 tỷ đồng.

Công ty trước đó có ba cổ đông lớn, trong đó Morgan Stanley (Singapore) nắm 49%. Ông Ronald Whatt Soon Ong, người đại diện vốn đồng thời giữ chức Tổng giám đốc Morgran Stanley khu vực Đông Nam Á, là chủ tịch hội đồng quản trị.

Đầu năm nay, cả ba cổ đông cùng thống nhất chuyển nhượng vốn cho The Kwangju Bank Ltd. Giá trị thương vụ này, theo The Investor Korea, khoảng 382 tỷ đồng. Công ty sau đó thông báo chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Công ty năm ngoái chỉ có 20 nhân sự, thu xấp xỉ 22 tỷ đồng và lãi gần 3 tỷ đồng.

Phương Đông