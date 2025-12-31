Nguyễn Văn Đài bị tuyên 17 năm tù

Hà NộiNguyễn Văn Đài bị xét xử vắng mặt và tuyên án 17 năm tù vì có hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế nhằm chống nhà nước.

Ngày 31/12, Nguyễn Văn Đài, 56 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên, bị TAND Hà Nội tuyên mức án trên về tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Đài có 2 tiền án: năm 2007 bị phạt 4 năm tù, 4 năm quản chế về tội Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; năm 2018 bị phạt 15 năm tù và 5 năm quản chế về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Do đó, tổng hợp hình phạt còn lại, tòa buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 29 năm 6 tháng 8 ngày tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt thi hành án.

Về hình phạt bổ sung, HĐXX tuyên phạt quản chế bị cáo Đài với thời hạn 5 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Trong vụ án này, Đài bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã từ ngày 5/12/2025. TAND Hà Nội đã kêu gọi bị cáo ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật. Đến nay, bị cáo không ra đầu thú, Tòa án đã căn cứ quy định pháp luật và tiến hành xét xử vắng mặt.

Để đảm bảo quyền được bào chữa cho bị cáo theo quy định của pháp luật, cơ quan tiến hành tố tụng đã chỉ định luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, trong thời gian từ ngày 21/7/2025 đến ngày 7/11/2025, Nguyễn Văn Đài đã sử dụng 9 tài khoản, kênh để làm, đăng tải, phát tán lên mạng xã hội nhiều bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong số các bài viết, video clip do Nguyễn Văn Đài đăng tải trên mạng xã hội có 11 video và 1 bài viết đã được kết luận có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Các cơ quan tố tụng kết luận, hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế nhằm chống nhà nước, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.

Bản án sơ thẩm xác định, cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát là có căn cứ, đúng quy định pháp luật. Tính chất của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, xâm phạm đến sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa; gây mất trật tự trị an, an toàn xã hội, gây hoang mang lo lắng bất bình trong quần chúng nhân dân. Do vậy, việc đưa bị cáo ra xét xử trước pháp luật và xử lý nghiêm khắc là cần thiết, nhằm giáo dục, cảnh báo và phòng ngừa chung.

Điều 117 Bộ luật Hình sự quy định, người nào làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; gây chiến tranh tâm lý sẽ bị phạt tù 5-12 năm. Ai phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng bị phạt tù từ 10-20 năm. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Điều 290 Bộ luật tố tụng Hình sự quy định, Tòa án chỉ có thể xét xử vắng mặt bị cáo trong các trường hợp: Bị cáo trốn và việc truy nã không có kết quả; Bị cáo đang ở nước ngoài và không thể triệu tập đến phiên tòa; Bị cáo đề nghị xét xử vắng mặt và được Hội đồng xét xử chấp nhận; Nếu sự vắng mặt của bị cáo không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan và sự vắng mặt của bị cáo không gây trở ngại cho việc xét xử.

Hải Thư (Theo TTXVN, Bảo vệ Pháp luật)