Nguyễn Văn Đài bị cáo buộc dùng 9 tài khoản mạng xã hội chống Nhà nước

Hà NộiNguyễn Văn Đài, hiện trốn truy nã, bị xác định dùng 9 tài khoản mạng xã hội đăng 9 clip tự tạo và 2 clip AI với nội dung "xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, chống phá nhà nước".

Ngày 31/12, TAND thành phố Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Đài, 56 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên, về tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt 10-20 năm tù. Bị cáo hiện ở nước ngoài, bị truy nã từ ngày 5/12.

VKS kêu gọi bị cáo Đài đến đầu thú tại trụ sở cơ quan công an, VKSND tại Việt Nam hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo Điều 60 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Cùng ngày 31/12, TAND Hà Nội cũng sẽ xét xử bị cáo Lê Trung Khoa và một số người với tội danh trên, trong một vụ án khác.

Cáo trạng xác định, bị cáo Đài có 2 tiền án: năm 2007 bị phạt 4 năm tù, 4 năm quản chế về tội Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; năm 2018 bị phạt 15 năm tù và 5 năm quản chế về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ngày 7/6/2018, Đài được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Cùng ngày, Đài được xuất cảnh đi Đức để chữa bệnh.

VKSND Tối cao cáo buộc, sau khi xuất cảnh, Đài không nhận thức được sự nhân đạo của pháp luật để hướng thiện mà tiếp tục có các hành vi chống nhà nước.

Bị cáo là người trực tiếp quản lý, sử dụng 9 tài khoản, kênh trên mạng internet, gồm Facebook "Nguyễn Văn Đài (David Nguyễn)", "Nguyễn Văn Đài", "Diễn đàn tuổi trẻ Việt Nam"; nhóm Facebook "Luật sư Nguyễn Văn Đài và Fans", "Luật sư Nguyễn Văn Đài và Bạn", "Luật sư Nguyễn Văn Đài và FANS"; Youtube "D10TV - Luật sư Nguyễn Văn Đài"; tài khoản X "Luật sư Nguyễn Văn Đài"; blog "nguyenvandai.blogspot.com".

Cáo trạng nêu, từ đầu năm 2025 đến nay, Đài đã sử dụng các tài khoản, kênh nêu trên đăng tải "rất nhiều bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân nhằm chống Nhà nước".

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thu thập, trích xuất 11 video clip và 2 bài viết từ các tài khoản, kênh nêu trên của Đài được đăng tải từ 21/7-7/11/2025 để làm căn cứ xử lý theo quy định.

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy hình ảnh, tiếng nói của người đàn ông trong 9 trong số 11 video clip là hình ảnh, tiếng nói của bị cáo Đài, không tìm thấy dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh. 2 video clip còn lại được tạo ra bởi công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

"Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, ảnh hưởng uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế nhằm chống nhà nước", cáo trạng nêu.

Cơ quan điều tra xác định 5 người đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận, chia sẻ các video clip của Đài, nhưng không có động cơ, mục đích chống chính quyền nhân dân. Những người này thực hiện hành vi do hiếu kỳ và thói quen cá nhân.

Họ đã nhận thức được sai phạm của bản thân và cam kết không tái phạm. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chuyển hồ sơ đề nghị cơ quan chức năng xử lý hành chính các trường hợp này theo quy định của pháp luật.

Hải Thư