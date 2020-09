Nguyễn Thanh Việt chấm giải Pulitzer

Nhà văn Nguyễn Thanh Việt được đại học Columbia chọn vào hội đồng chấm giải Pulitzer.

Ông Nguyễn Thanh Việt nói trên website của tổ chức hôm 8/9: "Vinh dự khi được chọn vào hội đồng giải Pulitzer. Là một người may mắn từng nhận giải, tôi hiểu tầm ảnh hưởng của giải thưởng tới sự nghiệp của một cây bút và sự nhận thức của độc giả. Tôi rất vui được tham gia làm việc cùng hội đồng".

Nhà văn Nguyễn Thanh Việt. Ảnh: Chụp màn hình từ Facebook Nguyễn Thanh Việt.

Năm 2016, tiểu thuyết đầu tay The Sympathizer của ông giành giải thưởng Pulitzer cho tác phẩm hư cấu và nhiều giải thưởng văn chương khác. Tuyển tập truyện ngắn Người Tị Nạn (The Refugees) của ông xuất bản tại Việt Nam năm 2017.

Đồng chủ tịch hội đồng giám khảo Pulitzer - ông Stephen Engelberg và bà minda Marqués Gonzalez - cho biết: "Chúng tôi vui mừng chào đón Nguyễn Thanh Việt. Những trải nghiệm ấn tượng của ông trong vai trò tiểu thuyết gia, nhà báo, nhà viết tiểu luận và một học giả giúp ông là nhân tố tuyệt vời cho hội đồng giám khảo giữa thời đại đầy biến động".

Nguyễn Thanh Việt là nhà văn người Mỹ gốc Việt, hiện là Giáo sư tại Đại học Nam California, Mỹ. Ông là cây bút bình luận trên The New York Times. Nhà văn sinh năm 1971, tại Ban Mê Thuột, trong một gia đình di cư từ miền Bắc Việt Nam năm 1954. Họ định cư tại Mỹ năm 1975.

Tác phẩm mới nhất của Nguyễn Thanh Việt là cuốn sách thiếu nhi Chicken of the Sea, viết cùng con trai sáu tuổi - Ellison. Nhà văn đang hoàn thiện tiểu thuyết The Committed, cuốn tiếp theo của The Sympathizer, dự kiến ra mắt tháng 3/2021.

Giải thưởng thường niên Pulitzer được đặt theo tên của nhà xuất bản báo chí tiên phong Joseph Pulitzer, chủ bút của tờ New York World, và được trao tại đại học Columbia từ năm 1917. Giải bao hàm nhiều lĩnh vực, trong đó quan trọng hơn cả là về báo chí và văn học.

19 thành viên hội đồng giám khảo Pulitzer được bầu chọn từ các nhà báo xuất sắc hoặc những người nhân vật kỳ cựu trong giới truyền thông Mỹ. cũng như các tên tuổi ở lĩnh vực hàn lâm, văn hóa, nghệ thuật. Mỗi thành viên của hội đồng có thể phục vụ ba nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ kéo dài ba năm.

Đạt Phan (theo Putlizer.org)