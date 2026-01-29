'Nguyên tắc sống còn: không đứng chờ trước, sau ôtô'

Có một thói quen nguy hiểm nhưng rất phổ biến là nhiều người quá chủ quan khi đứng trước hoặc sau ôtô, kể cả khi xe đang dừng.

Tôi thấy không ít người tin rằng xe đứng yên thì an toàn vì cho rằng tài xế chắc chắn sẽ nhìn thấy mình. Thực tế, đây lại là "điểm mù" chết người hoặc gặp phải tài xế chủ quan, xe bị cướp ga.

Vụ tai nạn trên phố Khâm Thiên trưa 28/1 là minh chứng. Một ôtô 7 chỗ lùi vào hai phụ nữ trung niên đang dắt và chuẩn bị lên xe máy. Chỉ trong vài giây, việc tài xế không quan sát được phía sau, cộng với phản xạ xử lý sai, đã khiến một người tử vong, một người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn trưa 28/1. Ảnh: Việt An

Vùng trước mũi xe và phía sau đuôi xe luôn tồn tại điểm mù, kể cả với các dòng xe hiện đại có camera, cảm biến. Camera có độ trễ, cảm biến có thể không phát hiện người đứng quá sát hoặc khuất góc. Chỉ cần tài xế mất tập trung, nhầm chân ga, phanh hoặc xử lý hoảng loạn, chiếc xe lập tức khó kiểm soát.

Nhiều người đi bộ, đi xe máy vẫn giữ thói quen đứng chờ ngay sau ôtô hoặc đứng trước đầu xe khi xe đang đỗ bên đường, nghĩ rằng tài xế sẽ không di chuyển bất ngờ. Trong điều kiện đô thị chật hẹp, xe thường xuyên phải lùi, tiến để quay đầu, ghép chỗ, nguy cơ va chạm càng lớn. Chỉ đứng sai vị trí, một khoảnh khắc thiếu quan sát của cả hai phía, hậu quả có thể không còn cơ hội sửa sai.

Tai nạn không phải lúc nào cũng đến từ những tình huống phức tạp. Đôi khi, nó bắt đầu từ suy nghĩ rất đơn giản "Xe đang dừng thì chắc không sao". Để tránh những bi kịch tương tự, mỗi người cần tự tạo thói quen đứng cách xa ôtô, không đứng trước đầu xe hay sau đuôi xe, đồng thời tài xế phải thận trọng, quan sát kỹ trước khi di chuyển.

Độc giả Ngọc Vũ