Nguyên tắc '5 giờ không ăn' trước khi ngủ của Thư Kỳ

Trung QuốcMinh tinh Đài Loan Thư Kỳ duy trì vóc dáng và làn da rạng rỡ sau nhiều năm nhờ luôn tuân thủ nguyên tắc ăn no 70% và không ăn trong 5 giờ trước khi ngủ.

Hồi tháng 9, nữ diễn viên Thư Kỳ có màn ra mắt ấn tượng với bộ phim điện ảnh đầu tay "Girl" do cô đạo diễn. Tác phẩm giúp người đẹp đoạt giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 30. Dù bận rộn với lịch trình quảng bá dày đặc, cô luôn duy trì được vẻ ngoài rạng rỡ và trẻ trung. Thành quả này có được là nhờ vào kỷ luật bền bỉ trong ăn uống và sinh hoạt nhiều năm qua của Thư Kỳ.

Tự nhận là người yêu thích ẩm thực song minh tinh Đài Loan tuân thủ nghiêm ngặt khẩu phần ăn. Cô không kiêng khem mà chọn ăn "vừa đủ", đặc biệt luôn tuân thủ nguyên tắc ăn no khoảng 70% khi thức khuya và bữa tối thông thường là các món nhẹ như cháo ngũ cốc, News Yahoo đưa hôm 24/11.

Nữ diễn viên đặt ra giới hạn để kiểm soát cân nặng. Cô chia sẻ ngưỡng tăng cân của mình là 5 kg và nếu tăng hơn 3 kg sẽ lập tức tìm cách giảm. Thư Kỳ thường bắt đầu bữa ăn bằng một đĩa rau xanh lớn nhằm tăng cảm giác no và ngăn ngừa việc ăn quá mức các thực phẩm khác. Thói quen này, cùng với việc ăn chậm lại để hỗ trợ tiêu hóa, giúp cô duy trì được vòng eo thon gọn.

Diễn viên Thư Kỳ. Ảnh: Instagram

Một nguyên tắc vàng khác là "5 giờ không ăn" trước khi ngủ. Bất kể lịch trình ra sao, cô cố gắng tránh ăn trong 5 giờ sát giờ đi ngủ. Nếu đói, Thư Kỳ sẽ chọn rau luộc không nêm gia vị hoặc một lượng nhỏ trái cây để tránh tạo thêm gánh nặng cho hệ tiêu hóa và duy trì quá trình trao đổi chất khỏe mạnh.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nguyên tắc ngừng ăn 5 giờ trước khi ngủ của Thư Kỳ phù hợp với cơ chế nhịp sinh học, giúp cơ thể có đủ thời gian để tiêu hóa hoàn toàn thức ăn và ổn định lượng đường trong máu. Việc duy trì khoảng trống này tạo điều kiện cho dạ dày nghỉ ngơi, giảm thiểu nguy cơ trào ngược thực quản đồng thời kích thích cơ chế đốt cháy chất béo tự nhiên trong giấc ngủ. Trong trường hợp cần ăn nhẹ, lựa chọn rau luộc không gia vị được đánh giá là giải pháp tối ưu giúp xoa dịu cơn đói mà không gây tích nước hay tạo gánh nặng cho hệ tiêu hóa như các loại thực phẩm chứa nhiều muối và calo.

Do có tiền sử dị ứng da, cô rất chú trọng đến việc giảm tải cho làn da. Diễn viên luôn tẩy trang hoàn toàn và để mặt mộc khi không làm việc giúp da được nghỉ ngơi. Cô cũng luôn thoa kem chống nắng dày và mặc áo chống nắng khi chờ quay phim để tránh tia cực tím. Thư Kỳ đắp mặt nạ dưỡng ẩm mỗi ngày và nếu có sự kiện quan trọng sẽ thêm một lớp mặt nạ làm sạch trước để da đạt được độ đàn hồi tối đa.

Sự rạng rỡ của cô còn đến từ thói quen thải độc và dưỡng ẩm từ bên trong. Thư Kỳ uống đủ nước, kết hợp với một ly nước ép cỏ lúa mì vào sáng và tối để hỗ trợ nhu động ruột. Cô cũng ăn nhiều trái cây tạo cảm giác no như táo, dưa lưới để cải thiện tiêu hóa và chất lượng giấc ngủ. Nữ diên viên từng áp dụng chế độ "thải độc 7 ngày" bằng rau củ hữu cơ nhưng nhấn mạnh phương pháp này chỉ phù hợp cho mục đích khẩn cấp, không nên lạm dụng.

Diễn viên duy trì cân nặng dưới 50 kg trong nhiều năm nhờ các thói quen vận động được tích hợp khéo léo vào cuộc sống. Cô áp dụng nguyên tắc "đứng và đi bộ bất cứ khi nào có thể" để thúc đẩy sự trao đổi chất. Đặc biệt, sau khi ăn, Thư Kỳ có thói quen đứng ít nhất 20-30 phút. Lúc đứng, cô luôn ý thức siết chặt bụng dưới và bắp chân để giúp cơ thể săn chắc hơn.

Ngoài ra, cô duy trì việc tập yoga để giãn cơ, thường xuyên nâng chân trước khi ngủ và tập luyện cường độ cao (HIIT) khi có thời gian rảnh. Ngay cả khi xem tivi, minh tinh cũng tranh thủ tập các động tác nhỏ như đạp xe trên không, nâng chân sang bên, nhằm vận động cơ lõi và cơ cánh tay.

Ngoài diễn xuất, minh tinh Đài Loan còn gây ấn tượng ở vai trò đạo diễn. Ảnh: Thread

Thư Kỳ tên thật Lâm Lập Tuệ, sinh năm 1976, người Đài Loan. Năm 1995, cô sang Hong Kong phát triển, nhanh chóng nổi tiếng nhờ đóng phim người lớn. Từ phim Sắc tình nam nữ, cô thành công chuyển hướng sang dòng phim chính thống, được ghi nhận tài năng khi đóng chính các phim Người trong giang hồ, Thành phố thủy tinh, Millenium Mambo, Gác kiếm... Theo Chinatimes, cuộc đời Thư Kỳ được truyền thông Hoa ngữ ví như một kỳ tích khi cô vượt qua thời kỳ đen tối, tỏa sáng trong lĩnh vực điện ảnh, ngày càng được thế giới công nhận năng lực. Cô từng làm giám khảo tại LHP Cannes lần thứ 62 và LHP Quốc tế Berlin lần thứ 58.

Bình Minh (Theo News Yahoo)