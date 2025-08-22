Nguyễn Quang Dũng: 'Học AI nhưng đừng lạm dụng'

TP HCMĐạo diễn Nguyễn Quang Dũng mong người trẻ làm nghề sáng tạo, ứng dụng AI nhưng không đánh mất tính chân thật của điện ảnh.

Anh tham gia lễ trao giải cuộc thi làm phim ngắn Vietnamese 2025 trong vai trò giám khảo, ngày 21/8. Năm nay, hạng mục Phim ngắn xuất sắc vinh danh Mầm nhớ của đạo diễn kiêm biên kịch Bùi Đức Anh.

Trailer phim ngắn 'Mầm nhớ' Trailer phim ngắn "Mầm nhớ". Video: Ban tổ chức cung cấp

Nội dung phim nói về chàng trai trẻ đối diện thách thức trong việc chăm sóc mẹ mắc bệnh Alzheimer. Tác phẩm còn thắng giải "Đạo diễn xuất sắc", "Nam diễn viên xuất sắc nhất" cho Nguyễn Vũ.

Nguyễn Quang Dũng nhận xét lứa đạo diễn trẻ mang đến sân chơi nhiều đề tài thú vị, phản ánh góc nhìn cuộc sống đa dạng. "Tôi ấn tượng với các bạn về mức độ đầu tư, tính thống nhất như đoàn phim chuyên nghiệp, kỹ năng tốt hơn hẳn so với thế hệ của chúng tôi lúc mới vào nghề", anh nói.

Anh còn thấy người trẻ biết ứng dụng xu hướng hiện đại nhưng không quên đặt tính chân thật, cảm xúc lên đầu - yếu tố quan trọng khi làm phim. Xem Con cá nhỏ (đạo diễn Đào Hoàng Duy) - tác phẩm đoạt giải "Phim ngắn sáng tạo nhất", anh thích cách kể chuyện đơn giản nhưng vẫn tạo sự gần gũi, đồng cảm.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (phải) và diễn viên Thu Trang (trái) trao bằng chứng nhận cho đoàn phim "Mầm nhớ" tại gala trao giải. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Trước xu thế làng phim chịu tác động của AI, Nguyễn Quang Dũng khuyến khích giới trẻ tìm hiểu, biết chọn lọc cái hay của thời đại, công nghệ tiên tiến để phát triển nghề. Tuy nhiên, anh cũng khuyên đàn em không lạm dụng hay phụ thuộc mà đánh mất sự sáng tạo riêng.

Theo đạo diễn kỳ cựu, AI có ưu điểm nhưng không thể giải quyết được mọi vấn đề hoặc mặc nhiên sẽ tạo nên thành công cho dự án. "AI có thể giúp đoàn phim tạo nên các bản nháp tham khảo. Tuy nhiên, khi bắt tay thực hiện, yếu tố con người luôn là quan trọng nhất. Có một thứ AI không thể làm hoặc thay thế, đó là cảm xúc. Phim cần sự chân thật, phải tạo nên khoảnh khắc xúc động thì mới chạm đến trái tim khán giả", anh nói.

Hơn 20 năm làm nghề, Nguyễn Quang Dũng từng thành công với nhiều tác phẩm như Tháng năm rực rỡ - 85 tỷ đồng, Tiệc trăng máu - 175 tỷ đồng, Đất rừng phương Nam - hơn 140 tỷ đồng. Theo anh, trong mỗi dự án, êkíp đều đề cao tính con người, hơi thở cuộc sống đi kèm thông điệp nhân văn.

Theo quan sát, Nguyễn Quang Dũng cho rằng lớp đạo diễn trẻ hiện phải đối mặt không ít thử thách như tính cạnh tranh ở thị trường trong nước, phải làm sao tạo phong cách riêng. "Dù thế, tôi cho rằng thách thức là cần thiết để thúc đẩy sự sáng tạo. Tôi mong người trẻ sẽ tìm ra chìa khóa riêng, mang tính thời đại để tạo đột phá, sự khác biệt so với thế hệ làm phim trước đây", anh nói.

Sau ba tháng phát động, ban tổ chức nhận 128 tác phẩm dự thi, trong đó 114 phim hợp lệ của đạo diễn trong và ngoài nước. Hội đồng chọn 20 phim vào chung kết để chấm giải, trao chín giải thưởng. Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (trưởng ban giám khảo) - đánh giá các phim dự thi gây ấn tượng nhờ cách kể chuyện, kỹ thuật quay dựng tốt, thông điệp sâu sắc. Chị cho biết sẽ lựa chọn một số tác phẩm tại cuộc thi để chiếu tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2026.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan phát biểu tổng kết cuộc thi làm phim ngắn Vietnamese 2025 Tiến sĩ Ngô Phương Lan phát biểu tổng kết cuộc thi. Video: Tân Cao

Nhà sản xuất Thu Trang cho biết tìm thấy nhiều nhân tố tiềm năng cho làng phim Việt qua cuộc thi. Diễn viên cho biết mong chờ các đạo diễn, diễn viên sẽ có cơ hội tỏa sáng trong tương lai gần.

Cuộc thi Vietnamese do báo Thanh Niên tổ chức nhằm tìm kiếm tài năng trong mảng phim ảnh. Năm nay, sân chơi mở rộng thêm hạng mục phim tài liệu, cũng như đối tượng tham gia - gồm công dân trong và ngoài nước, đang sinh sống, làm việc hợp pháp tại Việt Nam, đủ 15 tuổi trở lên. Hội đồng giám khảo gồm tiến sĩ Ngô Phương Lan, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Lý Hải, nhà sản xuất Minh Beta, diễn viên Thu Trang.

Tân Cao