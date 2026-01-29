Nguyên Phó tổng giám đốc Vietcombank làm sếp FLC

Tập đoàn FLC vừa bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Thắng, nguyên Phó tổng giám đốc Vietcombank, vào ban điều hành từ ngày 28/1.

Trong thông báo trên website, FLC cho biết ông Thắng sẽ giữ chức Phó tổng giám đốc tập đoàn, đồng thời kiêm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng sáng lập FLC Biscom - đơn vị quản lý và vận hành hệ thống sân golf.

Ông Thắng sinh năm 1962, là Tiến sĩ Kinh tế và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và quản trị doanh nghiệp. Ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong hơn 30 năm công tác tại Vietcombank như Giám đốc chi nhánh, Phó tổng giám đốc và Ủy viên BCH Đảng bộ ngân hàng. Sau đó, ông lần lượt giữ chức Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thịnh vượng và Phát triển (PGBank), tiền thân là Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex, cho đến cuối tháng 4/2025.

Ông Phạm Mạnh Thắng phát biểu tại lễ bổ nhiệm. Ảnh: Website Tập đoàn FLC

Theo FLC, quyết định bổ nhiệm ông Thắng vào ban điều hành "là một bước đi nhân sự mang tính chiến lược, góp phần tăng cường năng lực quản trị, điều hành của FLC trong bối cảnh tập đoàn đang đẩy mạnh tái cấu trúc và triển khai đồng loạt các dự án trọng điểm trên cả nước".

Quyết định bổ nhiệm được công bố vài ngày sau khi cựu Chủ tịch HĐQT FLC Trịnh Văn Quyết tái xuất thương trường sau gần 4 năm vắng bóng. Trước đó, ông Quyết bị bắt từ tháng 3/2022. Đến tháng 6/2025, cựu Chủ tịch FLC được giảm án xuống còn 7 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện tại, Chủ tịch HĐQT FLC là ông Vũ Anh Tuân. Bà Bùi Hải Huyền giữ vai trò Tổng giám đốc.

FLC xác định bất động sản vẫn là mảng chủ lực và đã tái khởi động nhiều dự án quy mô lớn tại Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Trị, Gia Lai... Lãi sau thuế từ mảng bất động sản năm ngoái ước tính khoảng 635 tỷ đồng.

Ở mảng hàng không, FLC tiếp quản lại quyền quản trị Bamboo Airways vào cuối tháng 9/2025. Hiện tại, doanh nghiệp này đang trong quá trình khôi phục hoạt động, quy mô cho hãng hàng không.

Phương Đông