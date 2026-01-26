Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết tái xuất

Sau gần 4 năm vắng bóng, cựu Chủ tịch HĐQT FLC Trịnh Văn Quyết vừa xuất hiện tại cuộc gặp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam.

Thông tin trên được Tập đoàn FLC đăng tải trên website của doanh nghiệp ngày 26/1.

Tập đoàn FLC, Bamboo Airways vừa có cuộc gặp Đại sứ Choi Youngsam tại trụ sở Đại sứ quán Hàn Quốc. Cựu Chủ tịch HĐQT, nhà sáng lập FLC Trịnh Văn Quyết xuất hiện tại cuộc gặp này. Ông Quyết cũng là người tặng Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam mô hình máy bay Bamboo Airways.

Ông Trịnh Văn Quyết tại cuộc gặp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam. Ảnh: FLC

Cuộc gặp giữa FLC và Đại sứ quán Hàn Quốc nhằm trao đổi định hướng hợp tác và mở rộng kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Ông Choi Youngsam cho biết Tập đoàn FLC là đoàn doanh nghiệp đầu tiên đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc nhân dịp năm mới. Ông đánh giá cao vai trò, định hướng phát triển lĩnh vực của FLC, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đi vào chiều sâu thông qua các dự án đầu tư, hợp tác kinh doanh và giao lưu kinh tế, du lịch.

Theo lãnh đạo FLC, Hàn Quốc là một trong những đối tác chiến lược quan trọng trong định hướng phát triển dài hạn của tập đoàn. Tại các quần thể nghỉ dưỡng FLC, du khách Hàn Quốc chiếm phần lớn, với hơn 50% tổng lượng khách quốc tế mỗi năm.

Trước đó, ngay từ giai đoạn đầu mở rộng ra thị trường quốc tế, Bamboo Airways sớm xác định Hàn Quốc là một trong những thị trường trọng điểm. Từ năm 2019, hãng đã khai trương đường bay thẳng đầu tiên kết nối Việt Nam và Hàn Quốc, từ Đà Nẵng đến Seoul. Sau đó, hãng mở rộng mạng lưới với các tuyến bay thường lệ từ Cam Ranh, Hà Nội tới Incheon. Dự kiến tháng 4/2026, FLC sẽ tổ chức roadshow xúc tiến đầu tư và du lịch tại Hàn Quốc.

Trước đó, ông Quyết bị bắt từ tháng 3/2022. Đến tháng 6/2025, cựu Chủ tịch FLC được giảm án xuống còn 7 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Anh Tú