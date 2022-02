Nguyên nhân khiến gan nhiễm mỡ và cách cải thiện

Gan nhiễm mỡ do uống nhiều bia rượu, ít vận động..; cần có chế độ dinh dưỡng phù hợp, giảm yếu tố nguy cơ và dùng thuốc theo hướng dẫn bác sĩ.

Cuộc sống ngày càng đầy đủ, con người dễ mắc phải những căn bệnh liên quan đến mỡ như thừa cân, béo phì, mỡ máu; trong đó, bệnh lý gan nhiễm mỡ với tỷ lệ ngày càng tăng.

Gan nhiễm mỡ là tình trạng lượng mỡ tích tụ trong gan chiếm trên 5% trọng lượng gan. Gan nhiễm mỡ có thể do rượu và không do rượu. Gan nhiễm mỡ do rượu nếu không điều trị có thể sẽ dẫn đến viêm và xơ gan. Theo thông tin từ Bộ Y tế, gan nhiễm mỡ không do rượu có liên quan nhiều đến lối sống hiện nay. Đây là một trong những nguyên nhân gây xơ gan, suy gan...

Theo Bộ Y tế, các bệnh lý về gan thường diễn ra trong âm thầm, không biểu hiện ra triệu chứng bên ngoài cho đến khi gan bị tổn thương nghiêm trọng. 30-35% số bệnh nhân gan nhiễm mỡ sẽ tiến triển thành xơ gan. Đặc biệt, người bị gan nhiễm mỡ do bia rượu hơn 50% gan sẽ bị xơ hóa, 25% tiến triển đến xơ gan và 14% sẽ bị ung thư gan.

Nguyên nhân gây gan nhiễm mỡ

Khi cơ thể sản sinh quá nhiều mỡ hoặc chuyển hóa mỡ không kịp, lượng mỡ thừa sẽ tích trữ trong các tế bào gan và gây nên gan nhiễm mỡ. Một số nguyên nhân thường gặp như rượu bia.

Trong một báo cáo công bố năm 2018, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đánh giá mức tiêu thụ rượu, bia của người Việt là cao so với các quốc gia khác trong khu vực. Ước tính, trung bình mỗi người Việt trên 15 tuổi tiêu thụ 8,3 lít cồn nguyên chất trong một năm. Số ca gan nhiễm mỡ do rượu bia gia tăng và thói quen uống bia rượu có thể gây khó khăn cho công tác điều trị. Béo phì, mỡ máu cao, bệnh lý tiểu đường cũng khiến gan nhiễm mỡ. Một số nguyên nhân khác như gene di truyền, tác dụng phụ của một số loại thuốc...

Các biện pháp cải thiện tình trạng nhiễm mỡ

Với gan nhiễm mỡ, điều quan trọng nhất là giảm bớt yếu tố nguy cơ. Hạn chế và tránh các loại đồ uống có cồn như rượu, bia. Nếu bị gan nhiễm mỡ do rượu thì bác sĩ thường khuyên người bệnh nên bỏ rượu. Người bệnh có thể kiểm soát lượng cholesterol và đường máu thông qua chế độ dinh dưỡng hợp lý và dùng các thuốc điều trị các bệnh lý theo hướng dẫn của bác sĩ.

Giảm cân khi bạn bị thừa cân, béo phì bằng cách tập luyện thể dục thể thường xuyên. Bên cạnh thay đổi lối sống và điều chỉnh các bệnh lý nền, sử dụng các thuốc có tính chất chống ôxy hóa và hỗ trợ bảo vệ gan cũng là gợi ý.

Theo nghiên cứu đăng trên Trung tâm Công nghệ sinh học Quốc gia Mỹ (NCBI) vào năm 2019, cây kế sữa (Milk Thistle/Silybum marianum) là một trong những sản phẩm thảo dược thường được khuyên dùng nhất cho bệnh nhân mắc bệnh gan mãn tính. Hoạt chất Silymarin được chiết tách từ cây kế sữa - một thảo dược được y học sử dụng từ lâu đời. Trong 50 năm trở lại đây, các nhà khoa học ngày càng có nhiều công trình nghiên cứu của hoạt chất Silymarin. Silymari là hỗn hợp flavonoligan gồm có silibinin, silydianine và silychristine. Silymari hỗ trợ bảo vệ tế bào gan, góp phần giúp gan hoạt động hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh Covid-19, thói quen ăn uống và sinh hoạt có nhiều nguy cơ cao dung nạp thực phẩm đông lạnh, nhiều chất béo, chất bảo quản, cùng chế độ ít vận động có thể dẫn tới nguy cơ gan nhiễm mỡ và nhiều bệnh lý liên quan.

