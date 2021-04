Nguyên nhân gây suy giảm chức năng gan

Thói quen ăn uống thiếu khoa học, lạm dụng rượu bia, sinh hoạt không lành mạnh ảnh hưởng lớn đến chức năng gan.

Một trong những bệnh lý có tỷ lệ gia tăng trong những năm gần đây liên quan nhiều đến gan, trong đó phải kể đến bệnh gan nhiễm mỡ, viêm gan, ung thư gan. Dưới đây là những nguyên nhân khiến suy giảm chức năng gan.

Hấp thụ nhiều chất độc hại vào cơ thể

Cơ thể thường xuyên hấp thu các thực phẩm thiếu vệ sinh, không khí ô nhiễm là nguyên nhân khiến gan phải làm việc nhiều hơn để chuyển hóa, lâu dần chức năng gan sẽ bị suy giảm. Khi gan bị tổn thương thì dễ dẫn đến các bệnh như men gan cao, viêm gan, xơ gan hoặc ung thư gan.

Lạm dụng rượu bia

Theo nghiên cứu, khoảng 90% lượng rượu bia được chuyển hóa ở gan. Lạm dụng rượu bia là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nên tình trạng gan quá tải, suy giảm chức nang gan.

Các chứng bệnh ảnh hưởng đến gan

Ngoài các tác nhân kể trên, gan có thể bị ảnh hưởng bởi các chứng bệnh như tiểu đường, béo phì, mỡ máu hay gia đình có tiền sử người mắc bệnh gan.

Viên uống Thải độc gan Vitatree Super Liver Detox

Để bảo vệ lá gan khỏe mạnh, bên cạnh việt hạn chế sử dụng rượu bia, chế độ ăn uống khoa học, đảm bảo vệ sinh, thăm khám sức khỏe định kỳ, bạn có thể tham khảo viên uống thải độc gan Vitatree Super Liver Detox. Viên uống Thải độc gan Vitatree Super Liver Detox chứa hàm lượng cao tinh chất hoa kế sữa – một loại thảo dược lâu đời có khả năng bảo vệ chức năng gan, ngăn ngừa bệnh lý về gan. Loại thảo dược này đồng thời có khả năng ức chế hoạt động của các tế bào gốc, ngăn ngừa ung thư.

Sản phẩm có xuất xứ từ Australia, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn cGMP với quy trình hiện đại và kiểm định gắt gao. Công thức sản phẩm được kiểm định bởi Bộ Y tế Australia trước khi đi vào sản xuất và lưu hành trên thị trường.

Sản phẩm Vitatree Super Liver Detox không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Giấy phép quảng cáo số 02335/2019/ATTP-XNQC do Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 18/11/2019.

Viên uống Thải độc gan Vitatree Super Liver Detox dùng trong các trường hợp: Các đối tượng thường xuyên sử dụng rượu bia, làm ca đêm, thói quen sinh hoạt không lành mạnh, bệnh nhân gan nhiễm mỡ, gan bị ảnh hưởng do gốc tự do, chức năng gan và tiêu hóa không khỏe mạnh, buồn nôn – nôn do bệnh lý gan...

"Với cơ chế giảm chức năng thải độc gan theo phương thức tự nhiên, viên uống này giúp gan có thời gian hoạt động điều độ, góp phần bảo vệ gan khỏi các tổn thương do làm việc quá tải", đại diện Vitatree cho biết. Sản phẩm hiện đã có mặt rộng rãi ở các nhà thuốc trên toàn quốc.

(Nguồn và ảnh: Vitatree)