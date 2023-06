Nguyên nhân gây ra tình trạng nâng mũi cấu trúc bị lộ sống

Nâng mũi cấu trúc dễ bị lộ, lệch sống khi người thực hiện sử dụng sụn ghép kém chất lượng hoặc sai vị trí đặt sống mũi…

Thẩm mỹ nâng mũi cấu trúc giải quyết các vấn đề thường gặp ở nhiều người như: mũi thấp cả phần đầu và sống mũi; mũi gồ; mũi bị vẹo hay lệch vùng đầu và sống mũi; mũi quá cao sau phẫu thuật trước đó hoặc làm thay đổi kích thước để dáng mũi hài hòa với gương mặt... Tuy nhiên, ThS BS Hồ Cao Vũ cho biết nâng mũi là một can thiệp thẩm mỹ có nhiều biến chứng; trong đó, tình trạng mũi bị lộ và lệch sống có ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ khuôn mặt. Đây là một dạng biến chứng muộn, thường xuất hiện sau phẫu thuật một năm hoặc nhiều năm.

Một ca phẫu thuật sửa mũi bị lộ, lệch sống của BS Vũ. Ảnh: Dung Ho

Các nguyên nhân mũi bị lộ, lệch sống

Thiết kế hầm đặt sống chứa vật liệu ghép quá rộng hoặc quá hẹp: Đây là trường hợp bác sĩ thực hiện khoang quá rộng sau thời gian sống mũi lỏng lẻo, dễ gây lệch sống. Trường hợp đặt quá nông và hẹp sau thời gian gây áp lực lên đầu mũi gây lộ sống, cụp đầu mũi và tụt sống.

Thiết kế vật liệu ghép không phù hợp với vị trí đặt sống: Việc thiết kế vật liệu ghép tạo sống mũi đòi hỏi bác sĩ phải có chuyên môn và kinh nghiệm tạo nên dáng mũi phù hợp với cấu trúc giải phẫu của gương mặt. Khi thiết kế không phù hợp dẫn đến mũi mất tự nhiên, đặc biệt với những da mũi trắng mỏng theo thời gian gây nên lộ sống hoặc lệch sống.

Sai vị trí đặt sống: Vật liệu ghép nâng cao sống mũi với chất liệu silicon hoặc e-PTFE được đặt trong khoang dưới màng xương giúp cho sống không thể di chuyển hoặc di chuyển rất ít. Nếu khoang được tạo ra không đúng chỗ, vật liệu ghép có thể dễ dàng bị trật khỏi vị trí. Tuy nhiên, hầu hết nguyên nhân các trường hợp sống mũi di chuyển là do kỹ thuật viên đặt vật liệu ghép dựng sai vị trí (là trong khoang phía trên màng xương).

Bác sĩ thực hiện phẫu thuật nâng mũi cấu trúc cần đánh giá các yếu tố liên quan đến cấu trúc giải phẫu và tỷ lệ mũi với tổng thể gương mặt. Ảnh: Dung Ho

Co rút do bao xơ: Sau khi thực hiện đặt vật liệu ghép, các mô dạng sợi sẽ bắt đầu hình thành như một vỏ bao xung quanh vật liệu gọi là "pocket". Đây là lớp vỏ bọc cố định, bảo vệ sống mũi độc lập với các mô của cơ thể sau khi đặt vào, những mô này thường ở dạng rất mềm mại. Một số người sau phẫu thuật có thể xuất hiện tình trạng tăng sinh quá mức, giảm quá trình tổ chức hóa của mô sợi quanh vật liệu ghép tạo thành bao xơ, mô sẹo cứng và tạo nên co thắt bao xơ sau nâng mũi, có thể gây đau đớn, biến dạng sống mũi.

"Bác sĩ thực hiện phẫu thuật nâng mũi cấu trúc cần đánh giá các yếu tố liên quan đến cấu trúc giải phẫu và tỷ lệ mũi với tổng thể gương mặt; đồng thời, đánh giá về độ dày, đàn hồi da và xem xét những tổn thương như mụn, u bã nhờn ở dưới da. Quan trọng hơn, bác sĩ cần phải có kỹ năng giải phẫu, kinh nghiệm đánh giá sự tưới máu và lựa chọn mô ghép phù hợp để hạn chế tối đa biến chứng", BS Vũ nói.

Dấu hiệu nhận biết

Theo BS Vũ, mỗi người có thể nhận biết tình trạng lộ sống mũi thông qua việc sờ đầu mũi và cảm nhận độ cứng. Ngoài ra, da có thể trở nên nhợt nhạt hoặc chuyển sang màu đỏ kèm các triệu chứng đau và căng cứng, có thể xảy ra vài tháng đến vài năm sau khi nâng sống mũi.

Với tình trạng lệch sống mũi, người bệnh có thể kiểm tra tại nhà bằng cách cầm đầu mũi di chuyển về phía bên trái hay bên phải hoặc xem sống mũi từ giữa hai chân mày đến đầu mũi có cố định hay di chuyển. Nếu sống mũi di chuyển cho thấy sống mũi có vị trí đặt lỏng lẻo theo thời gian có thể gây lệch sống hoặc tụt sống.

Sau quá trình xử lý thương tổn do phẫu thuật mũi bị hỏng, người bệnh có thể thực hiện phẫu thuật mũi sau 6 tháng hoặc một năm. Ảnh: Dung Ho

Hiện tại, có rất nhiều bệnh nhân gặp phải tình trạng lộ, lệch sống mũi. Trong một số trường hợp đặc biệt, người thực hiện phẫu thuật nâng mũi cấu trúc cũng có thể gặp tình trạng nhiễm trùng khoang đặt sống. Lúc này, dịch nhiễm trùng thoát ra những vị trí mô mềm nhất tại đầu mũi; theo thời gian gây mài mòn các mô tại vị trí thoát dịch và hình thành những cục thịt nổi trên đầu mũi hoặc trong lỗ mũi. Hướng xử lý cho các trường hợp này là xử lý thương tổn bằng cách rạch da theo đường mổ mũi mở. Sau đó, bác sĩ thực hiện sẽ lấy sụn và vật liệu ghép ra ngoài. Tiếp theo, bác sĩ tiến hành làm sạch mô hoại tử và nhiễm trùng bên trong bằng cách bơm rửa khoang bằng nước muối sinh lý, oxy già, betadine. Tiếp đến là bước khâu da và niêm mạc mũi thưa.

Ngoài ra, bác sĩ cũng sẽ bơm rửa và thoát dịch trong 5 ngày đầu sau khi lấy bỏ vật liệu ghép; đồng thời chỉ định dùng kháng sinh phổ rộng kết hợp. Bên cạnh đó, các tổn thương ngoài da cũng được theo dõi và xử lý. Về khả năng tạo hình lại mũi, BS Vũ cho biết người bệnh có thể thực hiện phẫu thuật mũi sau 6 tháng hoặc một năm.

Thanh Hoa