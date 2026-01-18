Nguyễn Hùng lần đầu song ca Hà Anh Tuấn

Lâm ĐồngCa sĩ Nguyễn Hùng bất ngờ xuất hiện và song ca Hà Anh Tuấn hit "Năm ngón bàn tay", "Còn gì đẹp hơn" tại live concert "The Rose", tối 17/1.

Khoảng 15.000 khán giả có mặt tại Sân vận động Đà Lạt reo hò khi nghe tiếng hát của Nguyễn Hùng cất lên trong ca khúc Năm ngón bàn tay. Sau khi cùng Hà Anh Tuấn hoàn thành màn trình diễn, giọng ca trẻ nói: "Mọi người bất ngờ không? Tôi cũng không ngờ lại có cơ hội đứng tại đây, cùng hát với anh Hà Anh Tuấn".

Nguyễn Hùng hát "Năm ngón bàn tay" với Hà Anh Tuấn Nguyễn Hùng - Ha Anh Tuấn hát "Năm ngón bàn tay".

Cả hai xuống sân khấu, đến gần khán giả thể hiện thêm hai ca khúc Còn gì đẹp hơn, Người tình mùa đông. Nhiều fan hòa giọng cùng thần tượng.

Nguyễn Hùng, Hà Anh Tuấn hát 'Còn gì đẹp hơn' Nguyễn Hùng, Hà Anh Tuấn hát "Còn gì đẹp hơn".

Hà Anh Tuấn cho biết trong năm 2025, Còn gì đẹp hơn của Nguyễn Hùng là bài hát anh nghe nhiều nhất. Anh nói với đàn em: "Xin cảm ơn một người yêu nước". Theo anh, không có đóa hoa hồng nào đẹp bằng sự tận hiến dành cho đất nước và tình cảm người con luôn hướng về bố mẹ. Đáp lại lời của đàn anh, Nguyễn Hùng nói: "Đây là một kỷ niệm đẹp mà tôi không thể quên được".

Nguyễn Hùng, Hà Anh Tuấn giao lưu và hát "Người tình mùa đông" Hai ca sĩ giao lưu và hát "Người tình mùa đông".

Trong show, Hương Tràm cũng là khách mời lần đầu hát cùng Hà Anh Tuấn, nhận được sự cổ vũ của người xem. Cô cùng đàn anh thể hiện bản hit Em gái mưa (Mr.Siro).

Trong bốn giờ, Hà Anh Tuấn hát gần 30 ca khúc gắn với tên tuổi anh trong 20 năm qua như Tháng tư là nói dối của em (Phạm Toàn Thắng), Hoa hồng (Phan Mạnh Quỳnh), Từ đống tro tàn (Trần Duy Khang), cover những bản nhạc trẻ được yêu thích hiện nay như Cay (Khắc Hưng), Ướt lòng (Hứa Kim Tuyền). Anh cũng thể hiện một số ca khúc mới: Một năm qua (Phạm Toàn Thắng), Năm ngón bàn tay (Nguyễn Hùng).

Đêm nhạc được thông báo bắt đầu lúc 20h nhưng từ đầu giờ chiều, fan của Hà Anh Tuấn có mặt, xếp hàng dài để vào cửa. Sân khấu dựng chính giữa sân vận động, khán giả ở bốn phía đều dễ dàng xem ca sĩ biểu diễn.

Sân khấu đêm nhạc dàn dựng theo cảm hứng hoa hồng.

Nguyễn Hùng, 27 tuổi, là nhạc sĩ, diễn viên gây chú ý trong năm 2025. Ca khúc Phép màu anh sáng tác cho phim Đàn cá gỗ trở thành bài hát hiện tượng, được đông đảo khán giả yêu thích. Sau đó anh tiếp tục gây chú ý với ca khúc Còn gì đẹp hơn khi đóng phim Mưa đỏ. Cả hai bài hát này của anh được lan tỏa trong các dịp lễ lớn như kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, 80 năm Quốc khánh, đồng thời lọt vào bảng đề cử các giải thưởng âm nhạc uy tín.

Hà Anh Tuấn, 42 tuổi, từng vào top 3 Sao Mai Điểm hẹn 2006. Các album Cafe sáng (2006), Saigon Radio (2008), Cocktail (2010) và Street Rhythm (2015) lần lượt được đề cử giải Cống Hiến. Cuối năm 2016, Hà Anh Tuấn ra mắt dự án âm nhạc See Sing Share gồm 10 tập phát hành trên YouTube. Dự án kéo theo chuỗi liveshow gây tiếng vang vào năm 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 như: Cafe in concert, Fragile, Sweet Memories, Romance - Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái, Gấu, Truyện ngắn, The Veston, Những vết thương lành, Chân trời rực rỡ, Sketch A Rose.

Bài, video: Hoàng Dung