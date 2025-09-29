Nguyễn Hùng - chàng trai vô danh thành nghệ sĩ

Sau thời gian làm thêm nghề pha chế, học ngành điện ôtô, Nguyễn Hùng vụt thành gương mặt được chú ý với phim "Mưa đỏ" và ca khúc "Còn gì đẹp hơn".

"Hết kháng chiến nếu con còn chưa về. Mẹ ơi, vui lên, mẹ có đứa con anh hùng" - câu hát trong Còn gì đẹp hơn của Nguyễn Hùng trở nên quen thuộc sau dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Lời ca giản dị, lạc quan nhưng ẩn chứa nỗi đau của những người lính ra trận khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhờ bài hát, Nguyễn Hùng được biết đến rộng rãi qua nhiều chương trình lớn. Hình ảnh cậu thanh niên Gia Lai với gương mặt hiền hậu, ôm đàn guitar hát đã chạm đến trái tim khán giả.

Sau Mưa đỏ, Nguyễn Hùng bước vào guồng quay bận rộn với các dự án phim ảnh và âm nhạc mới. Cuộc sống của anh rẽ sang hướng khác hoàn toàn so với hơn một năm trước - thời điểm ban ngày anh học nghề sửa chữa điện ô tô, đêm về lại ngồi trong quán bar nhỏ, lắng nghe từng giai điệu và mơ ước có một ban nhạc của riêng mình. Khi đó, Nguyễn Hùng gom góp từng đồng cuối cùng để thu âm Phép màu - ca khúc đầu tiên mang dấu ấn cá nhân. Và rồi, "phép màu" đã thực sự đến với chàng trai trẻ ấy.

Nguyễn Hùng trên sân khấu "V Fest", ngày 20/9. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Mộc mạc - đó là những điều khán giả thường nhắc khi nói về Nguyễn Hùng. Sự dung dị ấy không chỉ hiện diện trong đời sống thường nhật, mà còn thấm vào từng thước phim, giai điệu anh mang đến. Sinh năm 1999 tại Gia Lai, tuổi thơ của Hùng gắn liền với nương rẫy, đồi cà phê và những buổi chiều nghe radio phát nhạc Trịnh qua giọng ca Khánh Ly. Lớn lên, anh tìm thấy mình trong âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh, Hoàng Dũng, Đen Vâu, Thắng Ngọt và Hải Bột - những nghệ sĩ đã truyền cảm hứng cho hành trình nghệ thuật của anh.

Hết cấp ba, Hùng ra Đà Nẵng học ngành điện ôtô, đồng thời làm nhân viên phục vụ tại một quán cà phê. Tại đây, Hùng tình cờ quen bạn của chủ quán - một sinh viên ngành đạo diễn, trạc tuổi anh. Sau lần đầu gặp nhau, vài năm sau, người này nhắn: "Đóng phim không?". Câu hỏi đơn giản đủ để mở ra cánh cửa đầu tiên đưa anh đến với điện ảnh.

MV "Còn gì đẹp hơn" - nhạc phim điện ảnh Mưa đỏ "Còn gì đẹp hơn", ca khúc Nguyễn Hùng lấy cảm hứng sáng tác từ phim "Mưa đỏ". Video: Đoàn phim cung cấp

Nguyễn Hùng nhận lời và góp mặt trong phim ngắn Tàn sữa của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt. Khi ấy, anh vẫn còn mơ hồ về nghệ thuật, chưa phân biệt được thế nào là phim ngắn và phim dài, điện ảnh và truyền hình. Nhưng chính sự ngây ngô, tự nhiên cùng diện mạo hiền lành lại khiến anh trở thành lựa chọn hoàn hảo cho vai Trâu - một công nhân ở trang trại sữa, vật lộn với cơn nghiện thuốc lá và tìm thấy cảm giác hồi hộp lạ kỳ mỗi lần giao hàng cho một vị khách bí ẩn.

Sau Tàn sữa, Nguyễn Hùng tiếp tục hợp tác với Thành Đạt trong phim tốt nghiệp Đàn cá gỗ. Lần này, anh hóa thân Cường - một chàng trai mê âm nhạc, đứng giữa ngã rẽ: tiếp tục theo đuổi đam mê hay chấp nhận đời sống mưu sinh. Vai diễn dường như được "đo ni đóng giày" cho Hùng, bởi đó cũng là chính anh ngoài đời: một người trẻ đang loay hoay tìm lối đi giữa lý tưởng và thực tế. Cách anh thể hiện sự giằng xé nội tâm mang đến chiều sâu cho nhân vật và khiến người xem đồng cảm.

MV "Phép màu" - MAYDAYs MV "Phép màu". Video: YouTube Mounter

Khi thực hiện Đàn cá gỗ, đạo diễn không đủ kinh phí mua bản quyền ca khúc mới nên nhờ Nguyễn Hùng sáng tác một bài hát. Và từ đó, Phép màu ra đời với lời ca truyền tải thông điệp tích cực: "Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau. Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau".

Khi hoàn thành bài hát, Nguyễn Hùng nhờ một thành viên trong ban nhạc tại quán bar mà anh thường lui tới phối khí. Quán bar ấy chính là nơi anh hay đến sau giờ học điện ô tô, với số tiền làm thêm chỉ đủ mua vài chai bia, đổi lấy chỗ ngồi nghe nhạc. Dù âm thầm quan sát các nhạc công, anh chưa đủ tự tin ngỏ lời gia nhập nhóm, do không có sáng tác ưng ý để giới thiệu. Nhưng Phép màu đã phá vỡ rào cản ấy, giúp họ cùng ngồi lại, hoàn thiện bản phối, và từ đó ban nhạc Maydays chính thức ra đời.

Thời gian Nguyễn Hùng thu âm Phép màu, phim Đàn cá gỗ được chiếu trong trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Lúc ấy, anh vẫn là chàng trai vô danh, dành hết tiền tiết kiệm để thu âm một vài bài hát cùng nhóm.

Với hơn một triệu đồng trong túi, anh quyết định trở về Pleiku. Bất ngờ nhận tin casting cho phim Mưa đỏ, anh định từ bỏ vì thiếu tiền mua vé máy bay, lại tự ti nghĩ cơ hội không thể thuộc về mình. Đạo diễn sau đó động viên anh tự quay video thử vai online, nhưng dù diễn đi diễn lại, anh vẫn chưa thể hiện trọn vẹn "chất" của nhân vật. Bị ám ảnh với một số phân cảnh, Nguyễn Hùng vay tiền chị gái để ra Hà Nội. Và rồi anh được nhận vai Hải, bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Nguyễn Hùng (vai Hải) trong "Mưa đỏ". Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp

Hải là người Quảng Nam, làm thợ điện, trùng với quê gốc và ngành học của Nguyễn Hùng. Cảm xúc khi hóa thân thành người lính thành cổ Quảng Trị thôi thúc anh viết ca khúc Còn gì đẹp hơn. Khi sáng tác, anh nghĩ đến chuyện tình của những người yêu nhau trong thời chiến, nhớ về mẹ. Một câu thoại trong phim: "Ngủ một xíu cho đỡ nhớ nhà, đỡ nhớ má" đã gợi nhớ trong anh hình ảnh những người mẹ Việt Nam anh hùng, mất con trong chiến tranh. Chính từ đó, câu hát hay nhất trong Còn gì đẹp hơn ra đời.

Trước khi Mưa đỏ ra mắt, cả Phép màu và Đàn cá gỗ đã gặt hái thành công bất ngờ. Đàn cá gỗ đoạt giải Cánh Diều Vàng 2024 ở hạng mục phim ngắn, còn Phép màu trở thành bản hit được giới trẻ yêu thích, đạt hơn 55 triệu lượt xem trên YouTube.

Tháng 9, Mưa đỏ trở thành hiện tượng làng điện ảnh, liên tiếp phá nhiều kỷ lục phòng vé. Cùng với hiệu ứng từ phim, ca khúc Còn gì đẹp hơn được nhiều khán giả quan tâm. Bài hát không chỉ lay động người nghe bằng hình ảnh về sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ mà còn thắp lên niềm tự hào về quê hương, đất nước. Ca sĩ Tùng Dương nhận xét bài hát chinh phục khán giả bởi được viết từ một nghệ sĩ "biết lắng nghe và rung cảm với cuộc đời".

Trong một thị trường phim ảnh, âm nhạc ngày càng nhiều ngôi sao, thành công của Nguyễn Hùng là minh chứng cho sự mộc mạc và tài năng luôn có chỗ đứng riêng. Nổi tiếng hơn nhưng anh chỉ tổng kết lại chặng đường của mình bằng lời động viên của mẹ: "Má tự hào khi có một đứa con như con".

'5 ngón bàn tay' - Nguyễn Hùng "5 ngón bàn tay", một ca khúc khác Nguyễn Hùng sáng tác cho phim "Đàn cá gỗ". Video: YouTube Mounter

Hà Thu