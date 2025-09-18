Nguyễn Filip mắc lỗi, CAHN chia điểm ở Trung Quốc

Trung QuốcThủ thành Nguyễn Filip lần thứ hai mắc sai lầm ở sân chơi quốc tế, khiến Công an Hà Nội hòa Bắc Kinh Quốc An 2-2 ở lượt ra quân bảng E AFC Champions League Two 2025-2026.

* Ghi bàn: Zhongguo 49’, Yuan 65’ – Vitao 15’, Alves 73’

Phút 65 trên sân Công nhân, các cầu thủ Bắc Kinh gây áp lực bên phần sân CAHN. Bị áp sát, Nguyễn Filip chuyền thẳng vào chân đối phương, để Zhang Yuan sút một chạm sệt thành bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Nguyễn Filip sau đó hò hét về phía Vitao, cho rằng đồng đội đáng lẽ phải giật về nhanh hơn để nhận bóng. Các thành viên khác của CAHN thì thất vọng. Đây là lần thứ hai liên tiếp Filip mắc lỗi khi CAHN ra sân chơi quốc tế. Ngày 20/8, CAHN thua CLB Thái Lan BG Pathum United 1-2 trên sân khách ở giải Đông Nam Á. Trong đó, bàn thua thứ hai là pha sút bóng từ gần 40 m của Chanathip vào lưới trống, sau khi Filip phất dài bị đối phương đánh chặn.

Công an Hà Nội (áo đỏ) hòa Bắc Kinh Quốc An (áo xanh) 2-2 ở lượt ra quân bảng E AFC Champions League Two 2025-2026, trên sân Công nhân, Bắc Kinh, ngày 18/9/2025. Ảnh: AFC

Trận này, CAHN không có sự phục vụ của tiền vệ đội trưởng Nguyễn Quang Hải vì chấn thương. Tuy nhiên, đối thủ cũng vắng gần hết ngoại binh với lý do tương tự. Trung vệ Cameroon Michael Ngadeu là người duy nhất thi đấu, còn tiền vệ nhập tịch gốc Brazil Serginho chỉ ngồi dự bị.

CAHN lấn lướt trong hiệp một với những pha phản công chất lượng và mở tỷ số ở phút 15. Từ đường chuyền ra tuyến hai của Leo Artur, Vitao đệm lòng chân phải. Bóng sượt Chi Zhongguo đổi hướng, làm bó tay thủ môn Nureli Abbas.

Đội khách sau đó có nhiều cơ hội gia tăng cách biệt nhưng bỏ lỡ. Phút 22, Nguyễn Đình Bắc sút chân trái chệch cột trái. Năm phút sau, Cao Pendant Quang Vinh vô-lê trong vòng cấm chệch cột phải.

Kém duyên nhất trận này là Artur. Phút 38, anh đặt lòng không đủ hiểm để hạ thủ môn Bắc Kinh. Đến phút 47, Artur lại có khoảng trống mênh mông trước vòng cấm nhưng cứa lòng lệch cột trái. Phút 68, tiền đạo sinh năm 1995 sút dội cột phải trong thế đối mặt, phung phí tình huống chọc khe đẹp mắt của Alan Sebastiao.

Ngoài ra, Artur còn có thêm hai cơ hội ở phút bù thứ 10 và 11 của hiệp một. Dù kiểu ngoặt bóng vào trong rồi cứa lòng chân phải bị bắt bài, anh vẫn cố thực hiện thay vì phối hợp cùng đồng đội.

Cầu thủ Công an Hà Nội ăn mừng bàn mở tỷ số của Vitao (thứ hai từ phải sang) ở phút 15. Ảnh: Công an Hà Nội FC

Việc không tận dụng triệt để góp phần khiến CAHN trả giá. Phút 49, họ để Bắc Kinh gỡ hòa 1-1. Sau pha bóng hỗn loạn, Chi Zhongguo nhanh chân vô-lê sát vòng cấm đập người một hậu vệ CAHN đổi hướng vào góc phải, khiến Nguyễn Filip không kịp phản xạ.

Sau khi bị dẫn 2-1, đội khách chơi tất tay, và kiếm được bàn gỡ 2-2 nhờ công tiền đạo Brazil vào sân thay người Rogerio Alves phút 73. Sau pha hỗn loạn trong vòng cấm Bắc Kinh, tiền đạo này cứa lòng vào góc phải đánh bại thủ môn Abbas.

Trận đấu sau đó trở nên nóng hơn. Phút 81 sau pha va chạm với Alves, một cầu thủ Bắc Kinh nằm sân ôm mặt tỏ ra đau đớn, rồi cố tình di chuyển vào trong ngăn đội khách tấn công nhanh. Tình huống này khiến cầu thủ đôi bên xô xát. Từ khán đài, một số vật thể lạ được ném xuống.

Trọng tài người Thái Lan Wiwat Jumpaoon rút thẻ vàng cảnh cáo Wu Shaocong và Cao Quang Vinh. Sau đó, ông ra hội ý với ba trợ lý để tiếp tục rút thẻ vàng cho Stefan Mauk và Wang Ziming. Những sự cố này khiến hiệp hai có thêm chín phút bù, rồi kết thúc ở phút 12.

Trong những phút cuối, CAHN tạo ra nhiều sóng gió hơn về phía Bắc Kinh. Phút 90, Cao Yongjing suýt đá phản lưới nhà. Hai phút sau, Alves tung người móc bóng trong vòng cấm nhưng lại trúng vị trí thủ môn. Đến phút thứ 10, từ quả phạt góc biên trái, Lê Văn Đô dứt điểm khôn khéo vào góc phải nhưng chệch cột.

Hòa 2-2, Bắc Kinh và CAHN lần lượt đứng thứ hai và ba ở bảng E. Trong khi đó, CLB Tai Po của Hong Kong dẫn đầu sau chiến thắng 2-1 trước Macarthur FC của Australia.

Lượt trận thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 2/10. Tai Po và CAHN lần lượt tiếp đón Bắc Kinh và Macarthur.

Đội hình xuất phát

Bắc Kinh Quốc An: Nureli Abbas, Feng Boxuan, He Yupeng, Zhang Yuan, Michael Ngadeu, Fan Shuangjie, Nebijan Muhmet, Yang Liyu, Chi Zhongguo, Zhang Xizhe, Wang Ziming

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Hugo Gomes, Adou Leygley Minh, Stefan Mauk, Bùi Hoàng Việt Anh, Vitao, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Văn Đô, Leo Artur, Lê Phạm Thành Long, Đình Bắc.

Hiếu Lương