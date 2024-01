Nguyễn Đức Cường, Vũ Hạnh Nguyên làm đám hỏi

Hà NộiNhạc sĩ Nguyễn Đức Cường và người mẫu Vũ Hạnh Nguyên tổ chức đám hỏi phong cách truyền thống, hôm 9/1.

Trong buổi lễ, mẹ chú rể trao cho con dâu món quà là lắc tay hơn một cây vàng. Mẹ ruột Vũ Hạnh Nguyên tặng cô kiềng 1,5 cây vàng, vòng ngọc trị giá 20.000 USD.

Vũ Hạnh Nguyên chọn phong cách trang trí truyền thống cho lễ ăn hỏi với tông màu đỏ và xanh lá. Cô dâu, chú rể mặc áo dài lụa, màu sắc nhã nhặn.

Người mẫu Vũ Hạnh Nguyên và nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cả hai mời một số bạn bè thân thiết dự lễ hỏi, trong đó có ca sĩ Hồng Phi nhóm Ngũ Cung, nhạc sĩ Dương Trường Giang, MC Phí Linh, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh. Họ sẽ tổ chức lễ cưới vào ngày 14/1 sau chín năm yêu nhau.

Vũ Hạnh Nguyên bên MC Phí Linh (phải) và ca sĩ Đinh Mạnh Ninh (thứ hai từ trái sang). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nguyễn Đức Cường cầu hôn Vũ Hạnh Nguyên năm 2020. Khi ấy, anh tạo bất ngờ cho cô trong một chuyến đi chơi, sáng tác ca khúc mới tặng bạn gái.

Nhạc sĩ cho biết khi mới gặp nhau, anh thích Vũ Hạnh Nguyên bởi vẻ ngoài xinh xắn. Sau vài lần gặp gỡ, anh bị chinh phục bởi tính cách mạnh mẽ, tự tin và ấm áp của cô. Yêu Vũ Hạnh Nguyên, anh cởi mở, vui vẻ hơn. Bạn gái anh là người biết chia sẻ, quan tâm nhưng hay ghen. Chuyện tình cảm của hai người được gia đình ủng hộ. Nguyễn Đức Cường từng ly hôn năm 2013, con gái anh hiện 14 tuổi.

Nguyễn Đức Cường, 41 tuổi, nổi tiếng với các sáng tác Nồng nàn Hà Nội (2007), Nếu như anh đến (2013). Năm 2008, Em trong mắt tôi do anh sáng tác và hát đoạt giải dành cho ca sĩ thể hiện, phối khí và được tôn vinh là Bài hát của tháng tại Bài hát Việt.

Vũ Hạnh Nguyên, 34 tuổi, lớn lên trong gia đình khá giả, từng là hot girl đình đám ở Hà Nội với biệt danh "yêu nữ hàng hiệu". Cô giành giải ba Siêu mẫu miền Bắc 2004 nhưng sau đó ít hoạt động thời trang.

Vũ Hạnh Nguyên từng lấn sân ca hát với Nobody - cover ca khúc của nhóm nhạc Hàn Quốc Wonder Girls, The boy so hot - tự sáng tác và Nevermore - kết hợp cùng Hoàng Touliver. Năm 2017, cô ra mắt MV Nếu như còn yêu, song ca cùng bạn trai Nguyễn Đức Cường.

Hà Thu