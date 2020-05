Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường quỳ trao nhẫn cho ca sĩ Vũ Hạnh Nguyên trong chuyến đi chơi, nhân kỷ niệm 5 năm yêu.

Sáng 19/5, nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường chia sẻ trên trang cá nhân ca khúc Chuyện tình kể, anh sáng tác để cầu hôn bạn gái. Vũ Hạnh Nguyên cho biết vài ngày trước, hai người đi chơi cùng một nhóm bạn. Nguyễn Đức Cường đã nhờ bạn bè tư vấn cách ngỏ lời với cô sao cho lãng mạn. Trong giây phút hạnh phúc, cô nhớ đến người bố đã mất. Hai người dự định tổ chức đám cưới vào năm sau.

Nguyễn Đức Cường cầu hôn Vũ Hạnh Nguyên Ca khúc "Chuyện tình kể", Nguyễn Đức Cường sáng tác, thể hiện. Video: Nhân vật cung cấp. Nguyễn Đức Cường kể 5 năm trước, khi mới gặp nhau, anh thích Vũ Hạnh Nguyên bởi vẻ ngoài xinh xắn. Sau vài lần gặp gỡ, anh bị chinh phục bởi tính cách mạnh mẽ, tự tin và ấm áp của cô. Yêu Vũ Hạnh Nguyên, anh cởi mở, vui vẻ hơn. Bạn gái anh là người biết chia sẻ, quan tâm nhưng hay ghen. Chuyện tình cảm của hai người được gia đình ủng hộ. Nguyễn Đức Cường từng ly hôn năm 2013, con gái anh hiện 11 tuổi. Nguyễn Đức Cường và Vũ Hạnh Nguyên thường dự sự kiện cùng nhau từ khi công khai yêu. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Nguyễn Đức Cường sinh năm 1982, nổi tiếng với các sáng tác Nồng nàn Hà Nội (2007), Nếu như anh đến (2013)... Năm 2008, Em trong mắt tôi do anh sáng tác và hát đoạt giải dành cho ca sĩ thể hiện, phối khí và được tôn vinh là "Bài hát của tháng" tại Bài hát Việt.

Vũ Hạnh Nguyên sinh năm 1989, từng ra mắt Nobody - cover ca khúc của nhóm nhạc Hàn Quốc Wonder Girls, The boy so hot - tự sáng tác và Nevermore - kết hợp cùng Hoàng Touliver. Năm 2017, cô ra mắt MV Nếu như còn yêu, song ca cùng bạn trai Nguyễn Đức Cường.

Hà Thu