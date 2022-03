Nguy cơ từ Discord với trẻ vị thành niên

Khi một người mẹ ở bang Washington thấy con gái dùng Discord để liên lạc với bạn trong nhóm nhạc ở trường, bà ban đầu cảm thấy yên tâm.

Nhưng vào tháng 9 năm ngoái, bà phát hiện con gái 16 tuổi nói chuyện với một người đàn ông lạ. Đoạn chat được đặt ở chế độ riêng tư khiến bà tò mò. Sau khi đọc, bà giật mình vì con gái gửi rất nhiều ảnh khoả thân cùng những nội dung "nhạy cảm".

"Tôi đã xem hết cuộc trò chuyện và cảm thấy choáng váng. Ngoài những bức hình nhạy cảm, ông ta còn yêu cầu con gái tôi gửi ảnh về ngôi nhà, tuyến xe bus và cả ảnh bạn bè của nó", người phụ nữ này kể lại.

Ứng dụng Discord cho iPhone. Ảnh: CNN

Lo sợ kẻ xấu có thể thao túng, theo dõi và lên kế hoạch làm điều mờ ám, bà đã thuyết phục con mình xoá tài khoản - nỗ lực mà hơn 6 tuần cô bé mới đồng ý. Sau đó, bà lắp camera an ninh xung quanh nhà để đảm bảo an toàn cho gia đình.

Discord ra mắt năm 2015, hiện có hơn 150 triệu người dùng hàng tháng. Dịch vụ chat và video ban đầu hướng đến game thủ, nhưng sau đó chuyển sang người dùng đa dạng hơn từ năm 2020, khi đại dịch bùng phát. Người dùng có thể tham gia các kênh chat công khai hoặc riêng tư về chủ đề khác nhau như âm nhạc, meme, tiền số...

Tuy nhiên, hầu hết các kênh chat trên nền tảng được đặt chế độ riêng tư, chỉ có những kênh trên 200 thành viên và ở chế độ công khai mới có thể được phát hiện qua công cụ tìm kiếm. Người dùng có thể gia nhập bất cứ kênh nào nếu nhận được liên kết. Đây cũng chính là kẽ hở để kẻ xấu gửi link đến mục tiêu nhắm đến.

Nền tảng hiện gây lo lắng cho người dùng, nhất là các phụ huynh có con ở tuổi vị thành niên. Theo các chuyên gia, lo ngại của các bậc cha mẹ về Discord gợi nhớ một thời kỳ trước trên Internet: các phòng trò chuyện ẩn danh.

CNN đã phỏng vấn gần 10 phụ huynh có con dùng Discord tại Mỹ. Hầu hết cho biết con mình từng tiếp xúc với các cuộc trò chuyện có nội dung tự hại bản thân, khiêu dâm...

Một phụ nữ ở Charlotte, Bắc Carolina cho biết tinh thần của cô con gái 13 tuổi bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi tham gia một phòng trò chuyện Discord liên quan đến việc tự làm hại bản thân. "Cả nhóm bắt đầu bàn về việc rạch vào cơ thể, cách che giấu cha mẹ và thậm chí là lên kế hoạch trốn khỏi nhà. Con bé đã tính trốn đến Alabama, nơi có một người bạn khác trong nhóm. Rất may, mọi thứ chưa diễn ra", người này cho biết.

Một người đàn ông khác ở Boston cũng chia sẻ câu chuyện về con gái 13 tuổi. Ban đầu, anh tin con lên Discord vì sở thích xem các video và kinh nghiệm chơi game, nhưng sau đó nhận thấy cô bé thường xuyên chat với một người đàn ông hơn 30 tuổi.

"Nhà trường thường chủ động chặn những ứng dụng phổ biến như Snapchat và Instagram trên các thiết bị của trường, nhưng nền tảng như Discord dường như không ở trong tầm ngắm. Đó là miền tây hoang dã của mạng xã hội", người này nói.

Một phụ nữ ở Los Angeles cho biết đã rất bức xúc sau khi con gái 10 tuổi nhận liên kết khiêu dâm từ một người lạ vào năm ngoái, dù độ tuổi dùng Discord phải từ 13. Bà đã gửi đơn lên Discord nhờ can thiệp, nhưng đáp lại chỉ là một email tự động, không có câu trả lời chính thức cho đến nay.

Nhiều phụ huynh mà CNN đã phỏng vấn thừa nhận họ không bật bất kỳ tính năng kiểm soát nào trên Discord, chủ yếu là vì họ không hiểu về cách thức hoạt động của nền tảng này.

John Redgrave, Phó chủ tịch phụ trách an toàn nền tảng Discord, cho biết những vấn đề trên là "kinh khủng, không thể chấp nhận và không có chỗ đứng trên Discord". Ông khuyến khích các bậc cha mẹ gửi yêu cầu xóa tài khoản của con mình, bằng cách gửi email được liên kết với tài khoản đó để xác nhận họ là người giám hộ của trẻ.

Trong báo cáo minh bạch của Discord giữa năm ngoái, công ty cho biết đã xoá hơn 470.000 tài khoản từ tháng 1/2021 tới tháng 6/2021, tăng đáng kể so với 266.075 tài khoản nửa cuối 2020. Trong số này, danh mục xoá do chứa nội dung khiêu dâm chiếm 238.000 tài khoản, gần gấp đôi mức 130.000 tài khoản cùng kỳ 2020. Tuy nhiên, Discord nhấn mạnh các nội dung liên quan đến trẻ vị thành niên "chỉ chiếm một phần nhỏ".

Gần đây, Discord cũng cập nhật điều khoản dịch vụ, trong đó có tuỳ chọn mặc định chặn trẻ vị thành niên nhận lời mời kết bạn hoặc tin nhắn riêng tư từ bất kỳ ai. Nền tảng cũng cấm ngay lập tức các nội dung khiêu dâm nếu xuất hiện.

Stephane Cotichini, một nhà phát triển ứng dụng, cho rằng Discord có thể là nền tảng tích cực cho người dùng trẻ tuổi nếu có sự kiểm soát phù hợp của phụ huynh. Ông lấy ví dụ, hai con trai trong độ tuổi 15 của mình vẫn học hỏi được nhiều thứ, nhất là về các kiến thức game.

"Tôi biết Discord có thể gây ra vấn đề, nhưng điều quan trọng là cha mẹ không chỉ đơn giản cấm con cái, mà hãy dạy chúng cách chọn lọc thông tin", Cotichini chia sẻ.

Rich Wistocki, người điều hành khóa học Be Sure Cyber về mối nguy hiểm của phương tiện truyền thông xã hội, cho rằng các phụ huynh nên tuân thủ giới hạn về độ tuổi và kích hoạt công cụ kiểm soát dành cho phụ huynh trên Discord. Trong trường hợp gặp sự cố, họ có thể nhờ nền tảng can thiệp bằng cách chụp ảnh màn hình cuộc trò chuyện, hình ảnh, video, ID người dùng và lưu các liên kết độc hại, sau đó gửi lên để Discord xử lý.

Bảo Lâm (theo CNN)