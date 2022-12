Nguy cơ trẻ mắc bệnh đường tiêu hóa mùa lễ hội cuối năm

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe men vi sinh trẻ em Life-Space Probiotic Powder For Children chuyên biệt cho trẻ từ 3-12 tuổi. Sản phẩm cung cấp 15 chủng lợi khuẩn khác nhau với hàm lượng vi sinh vật sống là 10 tỷ CFU trong mỗi gam. Life-Space có chứa nhiều chủng men như Bifidobacterium animalis ssp.lactis HN019, Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus rhamnosus HN001... Theo đơn vị phân phối sản phẩm - công ty TNHH Pentavite Việt Nam, đây là sản phẩm men vi sinh đa chủng, có thể cho tác dụng hơn so với các sản phẩm đơn chủng thông thường.

Life-Space là thương hiệu của Australia với nhiều năm kinh nghiệm trong nghiên cứu về men vi sinh. Thấu hiểu các vấn đề về sức khỏe ở các lứa tuổi, Life-Space đã nghiên cứu các sản phẩm với thành phần, tỷ lệ khác nhau, phù hợp với từng vấn đề, nhu cầu khác nhau. Từ trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ tới người trưởng thành, người lớn tuổi, Life-Space đều có những giải pháp riêng biệt để hỗ trợ nâng cao sức đề kháng và sức khỏe đường ruột.

Số giấy phép quảng cáo Life-Space Probiotic Powder For Children 2034/2022/XNQC-ATTP do Cục An toàn Thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 8/12/2022. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

