Nguy cơ quá tải trọng khi độ giá nóc cho xe điện cỡ nhỏ

Xe điện có thể bị quá tải về trọng lượng khi độ thêm giá nóc, cũng như quá tải dòng điện khi lắp thêm đèn hay gập gương.

Xe điện cỡ nhỏ tại Việt Nam đã xuất hiện nhiều hơn, kéo theo sự phát triển của mảng phụ kiện. Hiện tại, người dùng có thể lựa chọn đèn, thảm, gương chỉnh điện, giá nóc, ốp vành... Những món phụ kiện này mang lại sự tiện lợi cho chủ xe, tăng tính độc đáo, tuy nhiên một số món độ nếu không tính toán kỹ, cũng như không được lắp một cách bài bản, có thể dẫn đến "tiền mất tật mang".

Giá nóc gắn thêm trên mẫu xe điện cỡ nhỏ. Ảnh: Lê Mạnh Linh

Món độ cần chú ý đầu tiên là thanh giá nóc, và hệ thống baga trên mui xe, là một hệ phụ kiện mở rộng không gian chở đồ vốn ít ỏi trên xe điện. Theo Đức Duy (Hà Nội), chủ một cơ sở phụ kiện trang trí xe, giá nóc trên các mẫu xe điện cỡ nhỏ thường có khả năng chịu tải 50 kg.

Trong khi đó, tải trọng của xe điện cỡ nhỏ thường trong khoảng 300 kg, ví dụ VinFast VF3 là 300 kg, Wuling Mini EV là 315 kg. Mức tải trọng này bao gồm cả người và hành lý. Do đó, trong trường hợp xe chở 4 người lớn, nặng từ 65-70 kg, thì mức trọng lượng còn lại để chở theo hành lý chỉ còn khoảng 20-40 kg.

Chính vì điều này, chủ xe nên tính toán thật kỹ về khối lượng hành lý mang theo trên nóc xe, sao cho dưới mức chịu tải, và không quá tải trọng của xe sau khi đã trừ hết trọng lượng của những người ngồi trên xe, bao gồm cả tài xế. Xe điện khi chở quá tải sẽ khiến quãng đường phanh xa hơn, và làm tăng mức tiêu hao pin.

Ngoài ra, nếu chất hành lý lên giá nóc sẽ làm tăng độ cản gió của xe, khiến xe tiêu hao pin nhanh hơn bình thường. Chở quá tải cũng ảnh hưởng đến hệ thống treo, và làm thay đổi trọng tâm của xe, khiến cảm giác lái bị ảnh hưởng. Xe có thể không còn chuyển hướng một cách chính xác ở các khúc cua gấp, hoặc chao đảo khi qua ổ gà, gờ giảm tốc. Chở quá tải còn làm lốp, phanh mòn nhanh hơn bình thường.

Mặt khác, chủ xe cũng nên thận trọng khi độ các chi tiết phải nối dây điện, hoặc can thiệp vào hệ thống điện của xe như đèn hoặc gương gập điện. Lý do vì can thiệp vào những chi tiết này có thể khiến xe bị từ chối bảo hành khi có sự cố.

Do đó, chủ xe nên tìm hiểu kỹ và xác định đúng nhu cầu khi quyết định độ xe điện. Việc trang trí cho xe bằng những món độ thiên về hình thức có thể hoàn toàn thực hiện mà không cần phải qua tư vấn, còn những món độ giúp mở rộng tiện ích cho xe nên được tư vấn kỹ rủi ro bởi nhân viên từ đại lý chính hãng, hoặc xưởng độ uy tín.

Hồ Tân