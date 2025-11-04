Nguy cơ nhiễm trùng phổi từ ống hít thảo dược Thái Lan nhiễm khuẩn

Các chuyên gia y tế cảnh báo ống hít thảo dược nhiễm khuẩn có thể gây kích ứng mũi, họng, thậm chí nhiễm trùng phổi cho nhóm người dễ bị tổn thương.

Cảnh báo này được đưa ra sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Thái Lan ngày 29/10 ra lệnh thu hồi một lô Dầu hít thảo dược Hong Thai Công thức 2 gồm 200.000 lọ. Một cuộc kiểm tra định kỳ đã phát hiện sản phẩm bị nhiễm vi sinh vật vượt ngưỡng an toàn, bao gồm bào tử nấm mốc và vi khuẩn Clostridium perfringens.

FDA Thái Lan cho biết việc sử dụng ống hít bị nhiễm bẩn có thể gây nhiễm trùng đường hô hấp, khó thở, thở khò khè và ho. Các chuyên gia y tế tại Singapore cũng đồng tình về mối nguy này. Nhóm dễ bị tổn thương nhất bao gồm người già, trẻ em, người có bệnh phổi nền hoặc hệ miễn dịch yếu.

Các chuyên gia y tế cho biết những người dùng thuộc nhóm dễ bị tổn thương khi sử dụng các ống hít bị nhiễm bẩn có thể có nguy cơ bị nhiễm trùng phổi. Ảnh: Wang Hui Fen

Ông See Kay Choong, cố vấn cấp cao tại khoa Y học Hô hấp và Chăm sóc Tích cực, Bệnh viện Đại học Quốc gia, giải thích: "Đối với những cá nhân này, việc đưa các sinh vật gây bệnh vào đường thở có thể dẫn đến nhiễm trùng phổi". Tiến sĩ Golda Wang, dược sĩ lâm sàng cấp cao tại Bệnh viện Alexandra, cũng đồng tình rằng những người sử dụng các sản phẩm trị liệu (như ống hít) mà vượt quá giới hạn vi sinh vật an toàn sẽ có nguy cơ cao hơn gặp phải các mối nguy sức khỏe cấp tính và mạn tính, bao gồm nhiễm trùng phổi và các phản ứng dị ứng.

Trong khi đó, tiến sĩ Alvin Ng Choon Yong, chuyên gia y học hô hấp và chăm sóc tích cực tại Phòng khám The Respiratory Practice, cho hay: "Khi sử dụng các sản phẩm dạng hít, về cơ bản là bạn đang tin tưởng vào nhà sản xuất. Nhưng nếu sản phẩm đó không may bị nhiễm vi khuẩn hoặc nấm mốc thì hành động 'hít' sẽ vô cùng nguy hiểm".

Ống hít thảo dược, hay còn gọi là ya-dom, được sử dụng rộng rãi ở Thái Lan và nhiều nước để thông mũi, giảm chóng mặt, giữ tỉnh táo. Một số sản phẩm này đã đến tay người dùng tại Singapore thông qua các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada và Carousell. Tại Việt Nam, dầu hít thảo dược được bán với giá 48.000-54.000 đồng, quảng cáo có tác dụng giảm đau nhẹ, thông mũi, giảm say tàu xe.

Cơ quan Khoa học Y tế (HSA) của Singapore cho biết đang liên hệ với FDA Thái Lan. Dù sản phẩm này được coi là y học cổ truyền (không cần cấp phép bán), HSA vẫn khuyên người tiêu dùng đã mua lô bị thu hồi nên ngừng sử dụng. HSA cũng thông báo cho các sàn thương mại điện tử gỡ bỏ sản phẩm bị ảnh hưởng.

Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng ngay cả khi không bị nhiễm bẩn, các thành phần phổ biến trong ống hít thảo dược như tinh dầu bạc hà, long não và bạch đàn cũng tiềm ẩn rủi ro nếu lạm dụng. Theo ông See, hơi tinh dầu bạc hà có thể kích hoạt cơn hen suyễn hoặc viêm mũi dị ứng. Đáng lo ngại hơn, long não rất độc nếu nuốt phải và có thể gây co giật, ngưng thở, thậm chí tử vong. "Viêm cơ tim cũng đã được báo cáo sau khi nuốt phải liều lớn long não", ông nói thêm. Các trường hợp co giật do long não cũng được ghi nhận ở trẻ nhỏ sau khi tiếp xúc qua da hoặc hít phải. Ngoài ra, hít bạch đàn cũng có thể gây co giật.

Ông khuyên không nên hít hơi thảo dược kéo dài hoặc quá mức vì có thể gây viêm và tổn thương phổi, đồng thời cảnh báo bôi sản phẩm lên mí mắt, miệng, mặt và "không nên dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ em". Người tiêu dùng chỉ nên sử dụng sản phẩm để giảm triệu chứng không thường xuyên và mua hàng từ nguồn uy tín.

Bình Minh (Theo The Straits Times)