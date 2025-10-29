Thái Lan thu hồi 200.000 lọ dầu hít thảo dược nhiễm khuẩn

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Thái Lan phát hiện dầu hít thảo dược "Hong Thai Formula 2" nhiễm vi khuẩn Clostridium, buộc nhà sản xuất phải thu hồi 200.000 sản phẩm.

Theo The Nation ngày 29/10, lô hàng bị ảnh hưởng mang số hiệu 332, sản xuất từ tháng 12/2024 và hết hạn vào tháng 12/2027. Quyết định thu hồi được đưa ra sau khi Cục Khoa học Y tế kiểm nghiệm và phát hiện sản phẩm vượt giới hạn vi sinh vật hiếu khí, nấm men, nấm mốc, đặc biệt là sự hiện diện của vi khuẩn Clostridium. FDA Thái Lan khẳng định đây là hành vi vi phạm quy định của Bộ Y tế Công cộng.

Trong thông báo ngày 28/10, ông Teerapong Rabueathum, người sáng lập công ty Thai Herbal Hong Thai, cho biết "tôn trọng kết quả kiểm tra của FDA" và gửi lời xin lỗi đến các nhà phân phối cùng khách hàng. Doanh nghiệp khẳng định sự cố chỉ giới hạn ở lô 332 và các lô hàng khác vẫn an toàn. Công ty đang phối hợp với FDA để tiêu hủy toàn bộ sản phẩm bị thu hồi, dự kiến vào ngày 4/11.

Dầu hít thảo dược không đạt tiêu chuẩn chất lượng được FDA Thái Lan cảnh báo. Ảnh: The Nation

Nhà sản xuất cam kết tăng cường kiểm soát chất lượng ở mọi giai đoạn, bao gồm cả việc khử trùng bằng tia cực tím (UV). Đối với các nhà phân phối hoặc khách hàng còn giữ sản phẩm thuộc lô hàng bị ảnh hưởng, công ty cam kết nhận lại, hoàn tiền và tặng sản phẩm mới thay thế.

Dầu hít Hong Thai Formula 2, được cấp phép từ năm 2021, trở nên nổi tiếng sau khi được ca sĩ Lisa của nhóm Black Pink sử dụng. Tại Việt Nam, sản phẩm này đang được bán trên các sàn thương mại điện tử với giá 48.000-54.000 đồng, quảng cáo có tác dụng giảm đau nhẹ, thông mũi, giảm say tàu xe.

Trung tâm y khoa Johns Hopkins (Mỹ) cho biết Clostridium là vi khuẩn kỵ khí có khả năng tạo bào tử để tồn tại trong môi trường như đất hoặc đường tiêu hóa. Giống vi khuẩn này đặc biệt nguy hiểm vì bao gồm cả tác nhân gây bệnh uốn ván (Clostridium tetani) và ngộ độc thịt (Clostridium botulinum).

FDA Thái Lan cảnh báo nhà sản xuất vi phạm có thể đối mặt án tù tối đa hai năm và phạt tiền đến 200.000 baht (khoảng 162 triệu đồng). Người bán các sản phẩm không đạt chuẩn cũng có thể bị phạt 50.000 baht (hơn 40 triệu đồng) và 6 tháng tù giam. Cơ quan này khuyến cáo người dân thận trọng khi mua hoặc sử dụng sản phẩm.

Bình Minh (Theo The Nation, Asian News Network)