Nguy cơ chết người từ rượu kém chất lượng

Bộ Y tế yêu cầu TP HCM, Ninh Thuận và Tiền Giang điều tra vụ ngộ độc rượu khiến 5 du khách cấp cứu, một người tử vong, đồng thời cảnh báo nguy cơ từ rượu kém chất lượng.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, ngày 29/3, nhóm 6 du khách, gồm 5 người đàn ông và một bệnh nhân nữ 25 tuổi, đã uống hơn 6 chai rượu trái cây (dung tích 500 ml mỗi chai) khi cùng nhau đi du lịch tại Ninh Thuận. Sáng hôm sau, cả nhóm xuất hiện đau bụng, buồn nôn, rối loạn tiêu hóa. Nghĩ rằng do say rượu, họ tiếp tục di chuyển về Tiền Giang. Tuy nhiên, trên đường đi, tình trạng sức khỏe của nhóm diễn biến xấu, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cần Giuộc (Long An) cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). Bệnh nhân 25 tuổi qua đời do tình trạng quá nặng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy có thể họ uống phải rượu chứa methanol (cồn công nghiệp), một chất độc nguy hiểm thường được tìm thấy trong các loại rượu kém chất lượng. Cục An toàn thực phẩm xác định đây là vụ ngộ độc nghiêm trọng, chỉ đạo các địa phương liên quan khẩn trương điều tra nguyên nhân, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Methanol (CH3OH) là chất cực độc, thường được sử dụng làm dung môi trong các sản phẩm công nghiệp như sơn, nước rửa kính, hoặc mực in... Khi đưa vào cơ thể, methanol chuyển hóa thành formaldehyde và axit formic, gây tổn thương gan, não và các cơ quan nội tạng khác. Ngộ độc methanol có thể gây ra các triệu chứng nguy hiểm như lú lẫn, suy hô hấp, co giật, tổn thương não và tử vong.

Trong khi đó, rượu ethanol (C2H5OH) là loại an toàn hơn, được lên men từ đường hoặc tinh bột, nhưng nếu tiêu thụ quá mức cũng gây hại. Ngộ độc rượu ethanol thường xảy ra khi uống nhiều trong thời gian ngắn, dẫn đến lượng cồn trong máu cao vượt khả năng đào thải của gan. Triệu chứng bao gồm nôn mửa, nói ngọng, hành vi chậm chạp, thở kém đều, và trong trường hợp nặng có thể dẫn đến hôn mê hoặc tử vong.

Người dân cần nhận biết các dấu hiệu ngộ độc rượu để kịp thời xử lý, đặc biệt khi người uống có biểu hiện hạ thân nhiệt, tím tái quanh môi, móng tay, lú lẫn hoặc mất khả năng đi lại. Nếu không điều trị kịp thời, ngộ độc rượu có thể dẫn đến tổn thương não, nghẹt thở hoặc tử vong. Bộ Y tế khuyến nghị người dân gọi cấp cứu ngay khi phát hiện những triệu chứng trên.

Methanol, còn gọi là cồn công nghiệp có độc tính rất cao. Ảnh:Tips make

Gần đây, nước ta ghi nhận nhiều vụ ngộ độc rượu nghiêm trọng, đặc biệt liên quan rượu chứa methanol. Đầu tháng 1, thanh niên 28 tuổi bị khó thở, lơ mơ sau uống rượu, cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nhiễm toan chuyển hóa nặng, hôn mê do ngộ độc methanol. Bệnh nhân được thở máy, lọc máu suốt 8 giờ song vẫn mất phản xạ, biến chứng xuất huyết não nghiêm trọng, sau đó tử vong. Ngày 22/12/2024, năm người có biểu hiện ngộ độc cồn methanol, trong đó một trường hợp tử vong ngoại viện sau khi uống rượu tại đám cưới ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Kết quả xét nghiệm mẫu rượu cho thấy nồng độ cồn công nghiệp methanol là 34%.

Lê Nga