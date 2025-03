6 người ngộ độc sau uống rượu trái cây

6 người đàn ông uống rượu trái cây khi đi du lịch Ninh Thuận, trên đường trở về Tiền Giang phải vào viện cấp cứu, trong đó bệnh nhân 25 tuổi hôn mê sâu.

Những người này cùng nhau uống hơn 6 chai rượu trái cây, mỗi chai khoảng 500 ml, ở Ninh Thuận đêm 29/3. Sáng hôm sau, họ có biểu hiện rối loạn tiêu hóa, đau bụng, buồn nôn, nôn ói, nghĩ do say rượu nên cùng đoàn di chuyển về Tiền Giang. Trên đường đi, triệu chứng nặng hơn nên họ được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cần Giuộc ở Long An cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM.

TS.BS Lê Quốc Hùng, Trưởng Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết hai bệnh nhân 51 và 25 tuổi mê sâu, tụt huyết áp, phải thở máy, điều trị tại Đơn vị Hồi sức chống độc để lọc máu liên tục, sử dụng cùng lúc hai màng lọc, kết hợp dùng thuốc vận mạch nâng huyết áp. Bốn người còn lại vào viện vẫn tỉnh nhưng mệt đừ, nôn ói, được lọc máu nhanh tại khoa cấp cứu để đào thải chất độc.

Các xét nghiệm ban đầu cho thấy cả 6 người bị toan chuyển hóa (axit máu) rất nặng. Trong đó, bệnh nhân 25 tuổi - trẻ nhất nhóm - gần như không đo được độ pH trong máu, chứng tỏ toan máu cực kỳ nặng.

Sáng 31/3, 4 bệnh nhân nhẹ hơn đã hồi phục, xét nghiệm cho thấy đã loại trừ được chất độc khỏi máu. Bệnh nhân 51 tuổi tiến triển tốt, tỉnh táo hoàn toàn, sinh hiệu ổn, mức độ toan máu được giải quyết và không cần dùng thuốc vận mạch nữa nhưng vẫn tiếp tục thở máy, tiên lượng có thể cải thiện tốt trong thời gian ngắn.

Riêng bệnh nhân 25 tuổi vẫn chưa thoát hôn mê sâu, các dấu hiệu phản xạ sự sống chưa cải thiện mặc dù toan chuyển hóa đã bình thường. Bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân có tổn thương não thực thể do độc chất nồng độ cao, phải chụp MRI, đo điện não để đánh giá mức độ tổn thương.

"Tiên lượng vẫn còn rất dè dặt, bệnh nhân còn quá trẻ, khả năng hồi phục thế nào phải đợi kiểm tra, đánh giá trong 48 giờ kế tiếp", bác sĩ Hùng nói.

Hai trong số 6 bệnh nhân ngộ độc rượu điều trị hồi sức cấp cứu, Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Với các biểu hiện lâm sàng và tiền căn cùng nhau uống rượu, bác sĩ xác định 6 bệnh nhân ngộ độc rượu, nghi ngờ ngộ độc methanol - cồn công nghiệp rất độc sức khỏe. Hiện chưa rõ loại rượu trái cây nhóm bệnh nhân này uống là gì và nguồn gốc từ đâu.

Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận khoảng 30-50 ca ngộ độc methanol. Hàng năm, ngành y tế ghi nhận nhiều trường hợp tử vong do ngộ độc rượu methanol trong cả nước.

Rượu thường dùng để uống là rượu ethanol làm từ ngũ cốc, giá thành cao hơn, cơ thể có hấp thụ và chuyển hóa được. Trong khi đó, cồn methanol là hóa chất, chỉ dùng trong công nghiệp vì rất độc với người, sản xuất từ gỗ lên men, giá rẻ hơn. Một số người bán trộn hai loại này lại để giảm giá thành, tăng lợi nhuận, khiến người mua uống vào có thể ngộ độc.

Methanol khi uống vào trong máu có thể chuyển sang dạng chất gây độc, tác động đến rất nhiều cơ quan. Chất này có thể tác động gây tổn thương hệ thần kinh trung ương, suy hô hấp cấp, suy tim, tụt huyết áp, sốc nặng, suy thận cấp, mù mắt... Việc điều trị thường khó khăn, tỷ lệ tử vong cao.

Bác sĩ khuyến cáo chọn rượu có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn thực phẩm để uống. Cảnh giác khi có biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, đặc biệt là mờ mắt, hoa mắt, cảm giác như nhìn thấy màn sương - những biểu hiện ban đầu của ngộ độc methanol. Một số người có thể diễn tiến hôn mê nhanh. Khi có triệu chứng bất thường, cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để kịp thời gian vàng cứu chữa.

Lê Phương