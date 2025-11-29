Nguy cơ chậm, hủy chuyến do hàng loạt máy bay Airbus thay thế thiết bị

Các hãng bay trong nước phải thay thế thiết bị điều khiển độ cao và hướng bay cho 81 chiếc Airbus 320/321, có thể gây chậm, hủy chuyến trong những ngày tới.

Tối 28/11, Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA) yêu cầu các hãng hàng không toàn thế giới đang khai thác tàu bay do Airbus sản xuất bao gồm A319, A320, A321 thay thế thiết bị, hoặc cập nhật phần mềm máy tính ELAC điều khiển độ cao và hướng bay. Quy định có hiệu lực từ 6h59 ngày 30/11 (giờ Việt Nam).

Ngay trong đêm 28/11, Cục Hàng không Việt Nam đã họp khẩn với các hãng hàng không trong nước. Hiện cả nước có 81 trong tổng số 169 máy bay A320/321 phải thay thế thiết bị. Các hãng đã rà soát, sẵn sàng vật tư, phụ tùng, phần mềm, nhân lực để triển khai ngay. Mục tiêu hoàn thành sớm nhất theo yêu cầu của EASA và nhà sản xuất Airbus.

Máy bay tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Giang Huy

Do phải thay thế thiết bị, trong những ngày tới, đặc biệt là ngày 30/11 và 1/12, một số chuyến bay sẽ bị ảnh hưởng. Đánh giá đây là tình huống bất khả kháng, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng rà soát kế hoạch khai thác, điều chỉnh lịch bay phù hợp, tạo thuận lợi cho khách trong việc hủy chuyến, thay đổi giờ bay (không thu phí đổi chuyến, hoàn vé, bố trí chuyến bay gần nhất).

Theo đại diện Vietnam Airlines, từ đêm qua và rạng sáng nay, hãng đã cập nhật phần mềm tại các cơ sở kỹ thuật ở Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Thời gian thực hiện trung bình khoảng một giờ cho mỗi tàu bay. Hoạt động khai thác của Vietnam Airlines Group trong ngày 29/11 và từ ngày 30/11 không bị ảnh hưởng.

Việt Nam đang có 14 hãng bay thương mại và chuyên dụng, khai thác 254 máy bay và đến năm 2030 dự kiến có 400 máy bay. Các hãng đang khai thác 52 đường bay nội địa và 211 đường bay quốc tế.

Đoàn Loan