Nguy cơ cảm sốt do thời tiết nắng nóng kéo dài

Nhiệt độ thời tiết ở mức cao từ 40 độ C kéo dài nhiều ngày có thể gây ra say nắng, sốc nhiệt, dẫn đến những cơn sốt cao đột ngột.

Mùa hè năm nay, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nắng nóng gay gắt liên tục trong thời gian dài dẫn đến nhiều nguy cơ về sức khỏe, đặc biệt là tình trạng sốt và gây choáng đáng báo động trong những ngày gần đây.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM, sốc nhiệt là tình trạng thân nhiệt tăng cao quá mức (trên 40 độ C) và diễn ra đột ngột chủ yếu do tiếp xúc với nhiệt độ ngoài trời quá cao trong một khoảng thời gian dài, trong khi cơ thể chưa kịp thích nghi dẫn đến ra nhiều mồ hôi khiến mất nước, chất điện giải làm tổn thương hệ thống kiểm soát thân nhiệt (điều hòa thân nhiệt) của thần kinh trung ương.

Nhiệt độ cao có thể gây ra cảm sốt. Ảnh: Pexels

Sốc nhiệt gặp ở một số đối tượng làm việc nặng nhọc như tập thể dục, thể thao, vận động viên bóng đá, chạy hoặc công nhân, người lao động làm việc dưới trời nắng nóng trong khi họ làm việc với cường độ cao, kéo dài. Khi làm việc quá sức, cơ thể chúng ta sản sinh ra một lượng nhiệt lớn, đồng thời mồ hôi sẽ được tiết ra làm mát cơ thể. Tuy nhiên, khi sốc nhiệt xảy ra, trung tâm kiểm soát nhiệt độ của cơ thể có thể bị rối loạn, vì vậy cơ chế làm mát không xảy ra. Cứ như vậy, nhiệt độ cơ thể tiếp tục tăng cao và đẩy nạn nhân vào tình huống nguy hiểm. Sốc nhiệt nếu không điều trị kịp thời có thể gây tổn thương não, tim, thận và tiêu cơ vân.

Bên cạnh đó, các nhóm đối tượng có nguy cơ nóng sốt do thời tiết là trẻ em, người cao tuổi, người mắc các bệnh mạn tính, người thường xuyên hoạt động ngoài trời với cường độ cao. Những cơn sốt bất thình lình do sốc nhiệt thường lên tới 39 - 40 độ C, rất nguy hiểm, do đó việc quan tâm trang bị các kiến thức về sức khỏe mùa nắng nóng là vô cùng cần thiết.

Các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe từ Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM, người dân nên hạn chế các hoạt động cần nhiều thể lực ngoài trời đặc biệt vào khung giờ từ 10-15h hàng ngày vì đây là khung giờ có nền nhiệt độ gay gắt nhất, đồng thời cần tìm bóng râm để tránh nắng nóng và bổ sung đầy đủ nước.

Bên cạnh việc bù nước và khoáng đầy đủ theo nhu cầu cơ thể, che chắn cẩn thận khi ra đường, mặc quần áo mỏng nhẹ thấm hút mồ hôi tốt để phòng say nắng, cần chuẩn bị giải pháp khi cơn sốt bất thình lình ập đến để tránh ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống bằng cách trang bị sẵn các sản phẩm thuốc chứa paracetamol bên mình.

Sản phẩm Mexcold 500 chứa hoạt chất paracetamol, hàm lượng 500mg, không chỉ giúp giảm đau tạm thời mà còn hỗ trợ hạ sốt. Liều dùng được khuyến cáo dựa theo cân nặng của người bệnh, từ 10 - 15 mg/kg/lần trong mỗi 4 - 6 giờ và tối đa 60 mg/kg/ngày.

Mexcold có hai sản phẩm dành cho người lớn và trẻ nhỏ. Ảnh: Dược phẩm Imexpharm

Một điểm nổi bật của Mexcold 500 chính là vị thuốc ngọt dịu, vô cùng dễ uống, dành cho tất cả thành viên trong gia đình.

Yên Chi

