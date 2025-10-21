Nguy cơ báu vật bảo tàng Lourve biến mất vĩnh viễn sau vụ cướp

Số trang sức bị cướp từ bảo tàng Louvre có thể bị nhóm nghi phạm cắt nhỏ, tháo rời đá quý để bán trên chợ đen, khiến giá trị văn hóa, lịch sử của chúng biến mất.

Sau khi nhóm cướp táo tợn đột nhập bảo tàng Louvre ở Paris giữa ban ngày hôm 19/10 và cuỗm đi 8 hiện vật thuộc bộ trang sức hoàng gia Pháp từ thời Napoleon, một cuộc truy lùng ráo riết đang diễn ra để thu hồi số báu vật này trước khi chúng bị bán lại trên thị trường chợ đen.

Nhóm cướp đã phớt lờ các kiệt tác hội họa trưng bày trong bảo tàng, mà chỉ nhắm đến các vương miện, vòng cổ, vốn có thể dễ dàng tháo rời và bán từng phần. Nếu kịch bản tồi tệ trên xảy ra, Pháp có nguy cơ mất đi "kho báu vô giá" của mình mãi mãi.

Hoa tai và vòng cổ ngọc lục bảo từng thuộc về hoàng hậu Marie-Louise được trưng bày tại bảo tàng Lourve trước khi bị cướp. Ảnh: AFP

"Tất cả người trong ngành đều đang nói về vụ cướp", Robert Wittman, cựu điều tra viên về tội phạm nghệ thuật thuộc Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI), người có công ty truy tìm tác phẩm nghệ thuật riêng, cho hay, đề cập đến những kẻ trộm trang sức và các công ty điều tra tư nhân đang săn lùng chúng.

Theo FBI, mạng lưới ngầm toàn cầu buôn bán các tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp, trong đó có cả trang sức, giao dịch những món đồ phi pháp trị giá hàng tỷ USD mỗi năm. Đó có thể là các tiệm cắt kim cương ở Dubai và Delhi, hay cửa hàng trang sức ở New York, Antwerp hay Tel Aviv.

Giới điều tra tư nhân nhận định nếu không đòi tiền chuộc, nhóm cướp bảo tàng Lourve có khả năng sẽ tìm cách tuồn số trang sức bị đánh cắp đến những thợ kim hoàn chợ đen sẵn lòng tháo rời vương miện, tách các viên đá quý, cắt viên lớn thành những viên nhỏ hơn đến mức không thể truy vết rồi bán chúng lại ở bất cứ đâu.

Phần kim loại bằng vàng cũng có thể được nấu chảy để bán. Vì nguyên mẫu đã bị phá hỏng và không còn liên quan đến Napoleon nữa nên chúng sẽ không còn giá trị cao như ban đầu, song vẫn được định giá dựa trên độ tinh khiết hay phẩm chất tự nhiên.

"Chẳng ai muốn bị bắt khi đang giấu bức tranh Picasso dưới gầm giường, trong khi họ có thể nấu chảy vàng và tháo rời đá quý, khâu chúng vào áo khoác rồi bay đến một thợ kim hoàn chợ đen?", Chris Marinello, người sáng lập Art Recovery International, công ty phục hồi tác phẩm nghệ thuật toàn cầu, nói.

Vụ cướp bảo tàng Louvre diễn ra sau hàng loạt vụ trộm cướp vàng trên khắp châu Âu trong vài năm qua, một làn sóng mà các thợ kim hoàn cho rằng có liên quan đến việc giá vàng tăng sốc trên thị trường hàng hóa.

Chưa rõ vụ cướp giữa lòng Paris có phải là hành vi của tội phạm có tổ chức hay không. Tại Mỹ, gần 40% số vụ trộm cướp trang sức là do các băng nhóm tội phạm thực hiện, theo Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ.

Băng nhóm khét tiếng nhất hiện nay được biết đến với tên gọi Báo Hồng (Pink Panthers), những kẻ bị cáo buộc gây ra hàng chục vụ trộm cướp trang sức trị giá hàng trăm triệu USD trên khắp châu Âu và châu Á trong vài thập kỷ qua. Tuy nhiên, Báo Hồng hiếm khi để lại dấu vết lộ liễu như trong vụ cướp ở Louvre.

Nhóm 4 tên cướp đã đậu một chiếc xe tải gắn thang nâng trên con đường bên ngoài Bảo tàng Louvre vào buổi sáng, sử dụng thang để leo lên ban công và đột nhập thẳng vào phòng trưng bày Apollo ở tầng hai. Toán cướp lấy số trang sức rồi tẩu thoát bằng xe máy chỉ trong vỏn vẹn 7 phút.

Nhưng trong quá trình tẩu thoát, các nghi phạm bỏ lại xe gắn thang nâng cũng như máy cắt góc mà chúng dùng để phá cửa sổ và tủ trưng bày, cùng chiếc áo phản quang kiểu công nhân dùng để cải trang.

Đáng chú ý hơn cả, các nghi phạm còn đánh rơi vương miện năm 1855 của hoàng hậu Eugénie, vợ vua Napoleon III, với gần 1.400 viên kim cương và 56 viên ngọc lục bảo.

Khoảnh khắc nhóm cướp trộm trang sức ở bảo tàng Louvre Khoảnh khắc tên trộm phá tủ kính trộm hiện vật ở bảo tàng Louvre, Pháp, ngày 19/10. Video: BFMTV

"Những kẻ làm việc này táo tợn, nhưng nghiệp dư", Wittman nhận xét.

Anthony Roman, điều tra viên tư nhân có kinh nghiệm về tội phạm nghệ thuật, cho biết ông ngạc nhiên khi chiếc vương miện bị đánh rơi, xét đến giá trị lịch sử và giá trị thị trường của nó. "Nếu những tên cướp làm rơi một chiếc vương miện, chúng không phải là dân chuyên nghiệp", ông nói.

Việc vương miện, vòng cổ tại bảo tàng Louvre chứa vô số viên kim cương nhỏ cũng có thể là nguyên nhân khiến chúng trở thành mục tiêu hấp dẫn, vì nhóm cướp sẽ không cần phải gọt giũa hay định hình lại kim cương để bán. Những viên đá quý lớn có thể chứa khiếm khuyết nhỏ bên trong giúp nhà giám định dễ dàng nhận ra chúng.

"Đá càng lớn thì càng khó tẩu tán", Tobias Kormind, giám đốc điều hành hãng trang sức trực tuyến 77 Diamonds, cho biết.

Theo giới chuyên gia, các nghi phạm có thể sẽ không kiếm được quá nhiều tiền từ số tài sản đã cướp được. Roman cho hay các món hàng phi pháp hiếm khi được bán với giá lớn hơn 10% giá trị thị trường, một phần vì nghi phạm phải chia phần trăm với bất kỳ ai biết về vụ án nhằm bảo vệ bí mật.

Dù vậy, nhóm nghi phạm có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ các món trang sức so với việc bán tranh phi pháp, bởi tranh bị cướp hay mất tích thường được ghi vào các cơ sở dữ liệu toàn cầu như Sổ Đăng ký Tác phẩm nghệ thuật Mất tích. Hiện không có hệ thống tương đương nào cho trang sức lịch sử. Hình phạt đối với tội trộm cướp trang sức cũng thường nhẹ hơn so với các tội phạm bạo lực.

Marinello cho rằng thực trạng trên có thể thay đổi nếu các quốc gia tăng nặng hình phạt đối với việc đánh cắp di sản nghệ thuật bằng cách coi đó là hành vi khủng bố văn hóa. Các bảo tàng cũng cần nỗ lực hơn nữa trong việc bảo vệ những hiện vật họ trưng bày, lưu trữ hay cải tiến cách sàng lọc khách tham quan.

Vương miện đính ngọc trai của hoàng hậu Eugénie tại phòng trưng bày Apollo thuộc bảo tàng Louvre. Ảnh: AFP

Theo ông, để đề phòng kịch bản tương tự, các bảo tàng có thể yêu cầu khách tham quan xuất trình giấy tờ tùy thân gắn ảnh khi vào cửa, giống như cách các sân bay và nhiều tòa nhà văn phòng thương mại đang làm.

"Nếu Louvre yêu cầu du khách xuất trình giấy tờ tùy thân trước khi vào cửa, hàng người sẽ xếp hàng dài quanh khu phố cả ngày", Wittman nói.

Nhưng vào ngày 20/10, người ta không thấy ai xếp hàng trước bảo tàng Lourve. Vì vụ cướp, bảo tàng vẫn đóng cửa.

Vũ Hoàng (Theo WSJ, AFP, Reuters)